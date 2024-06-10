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    Путин поговорил с президентом Бразилии об Украине

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    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасио Лула да Силва. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Кремля.

    «При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии. Президент Бразилии <...> обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине», — сказано в сообщении.

    Напомним, в конце мая от участия в швейцарской конференции отказались Бразилия и ЮАР. Чуть позже и Китай заявил, что не будет участвовать, поскольку на конференции должны присутствовать как Киев, так и Москва.

    7 июня стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш тоже не поедет в Швейцарию на конференцию по Украине, но ООН будет там представлена «на соответствующем уровне».

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