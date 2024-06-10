Вместо западных. Как липы из Белгородской области готовили для сада на Синем мосту

Представители садово-паркового предприятия «Центральное» и поставщик лип рассказали 10 июня, какие деревья украсили сезонный сад на Синем мосту в Петербурге. Все саженцы, кроме фигурных туй, выращены в России.



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





104 из 160 деревьев в саду — это многоствольные мелколистные липы. Всем им по 10 лет. Чтобы придать корням определенную форму и подготовить к жизни в кадках, а потом в земле, липы несколько раз пересаживали. Первые два года, из состояния семечка, деревья росли в питомнике в Белгородской области. Потом, когда они достигли высоты 60–80 сантиметров, их пересадили и три года обстригали их ветви так, чтобы они приобрели определенную форму. В возрасте пяти лет их перевезли из Нового Оскола Белгородской области в питомник в Шаховском районе Московской области. Уже там их подготовили к взрослому будущему в Петербурге.



«У нашего питомника три отделения — в Белгородской, Московской и Тульской областях. Было время, когда у нас 11 лет работал голландец, чтобы передать нам технологии подготовки качественных деревьев для городской среды. По нашему опыту, для российского климата больше подходят деревья, выращенные в России. Но до сих пор в стране есть трудности с посадочным материалом, поскольку это требует больших инвестиций. Наш питомник в Белгородской области мы организовали при поддержке государства», — рассказала Ирина Савватеева, генеральный директор ООО «Питомник Савватеевых», которое полностью обеспечило деревьями сад на Синем мосту в этом году.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Питомник Савватеевых — один из крупнейших питомников декоративных деревьев в России, именно поэтому он смог взять на себя особый заказ из Петербурга. По мнению Ирины Савватеевой, российским питомникам помогли бы «рвануть вперед» более низкие процентные ставки по кредитам на развитие бизнеса.



В СПП «Центральное» рассказывают, что выбрать поставщиков и посадочный материал было нелегко: требовалось большое количество одинаковых взрослых качественных деревьев. В целом сейчас хозяйству удается в максимально возможной степени отойти от импорта, поскольку большинство российских поставщиков готовы поставлять крупномеры.



Пока незаменимыми оказались фигурные туи, их основная сложность — в необычной форме. В саду на Синем мосту речь идет о 48 деревьях в виде шахмат, спиралей и колонн.

Кроме них здесь можно увидеть также 8 клёнов, 160 роз, 80 рододендронов, 220 вейгел, гортензии, летники и лаванду. Повторно используют прошлогодний самшит, который ждал своего часа в теплицах.



«Мы сохранили в саду планировку прошлого года, расстановку малых архитектурных форм. Основной акцент — мультиштамбовая липа. Также в этом году мы добавили по количеству летних растений, ампельных, что добавляет саду больше красок. Весь посадочный материал, кроме однолетних, будет пересажен на озелененные территории общего пользования. Самшит, вероятно, отправится на сохранение в теплицу», — рассказала директор СПП «Центральное» Анна Харичева.



В этом году сад на Синем мосту обошелся городу в 27 миллионов рублей. Изначально тендер хотели провести на 100 миллионов рублей, но в последний момент передумали: те зарубежные липы, которые планировали закупить изначально, подорожали с 500 тысяч до миллиона рублей. В 2023 году стоимость деревьев для сада на Синем мосту достигала 162,3 миллиона рублей.

