В Петербурге открыли липовый сад на Синем мосту

Сад в кадках на Синем мосту на Исаакиевской площади установили ко дню города. Утром, 27 мая, прошло его торжественное открытие — сад под звуки оркестра показали губернатору Александру Беглову и полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Беглову провели экскурсию по саду. Осмотр занял несколько минут, после чего глава города удалился в сторону Мариинского дворца.