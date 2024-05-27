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    В Петербурге открыли липовый сад на Синем мосту

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    Сад в кадках на Синем мосту на Исаакиевской площади установили ко дню города. Утром, 27 мая, прошло его торжественное открытие — сад под звуки оркестра показали губернатору Александру Беглову и полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Беглову провели экскурсию по саду. Осмотр занял несколько минут, после чего глава города удалился в сторону Мариинского дворца.

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    Липовый сад в кадках на месте депутатской парковки соорудили буквально за несколько дней. В середине прошлой недели подвели итоги конкурса, цена которого составила 27 млн рублей. Единственным участником стало городское СПП «Центральное», оно же занималось садом год назад.

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    В этот раз конкурс провели со второго раза. Изначально его объявили на 100 млн рублей, но затем признали несостоявшимся. Как объяснял председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко, выяснилось, что липы, которые хотели купить чиновники, подорожали за время объявления конкурсных процедур: с 500 тысяч до миллиона рублей. В России, говорил он, такие деревья найти невозможно, в прошлом году везли из Европы. Так что новое техзадание предполагало закупку деревьев у российского питомника, но сами липы в документации указали совершенно другие.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Год назад на Синем мосту уже разбивали временный липовый сад-трансформер, деревья позже пересадили по различным адресам в Петербурге. В тот раз окончательная стоимость составила 143 млн рублей, а подрядчику, который взял на себя поставку растений, пришлось отсуживать свои деньги в арбитраже.

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