Липовый сад в кашпо на Синем мосту пошел в рост

В центре Петербурга начал «вырастать» временный сад. Только накануне там расставляли кашпо, а сегодня уже растут деревья.

На Синем мосту вовсю сажают деревья для будущего липового сада в кашпо. Часть саженцев и кустарников уже обрели временный дом, деревья помассивнее еще выгружают. Работают быстро — открыть сад планируется уже ко Дню города.