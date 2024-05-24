Липовый сад в кашпо на Синем мосту пошел в рост

В центре Петербурга начал «вырастать» временный сад. Только накануне там расставляли кашпо, а сегодня уже растут деревья.
На Синем мосту вовсю сажают деревья для будущего липового сада в кашпо. Часть саженцев и кустарников уже обрели временный дом, деревья помассивнее еще выгружают. Работают быстро — открыть сад планируется уже ко Дню города.
Кашпо для сада возле Мариинского дворца начали устанавливать только накануне: лишь утром 23 мая конкурсная комиссия подвела итоги тендера. Липовый сад, как и в прошлом году, создает Садово-парковое предприятие «Центральное». Других желающих не нашлось.
Конкурс в этом году провели со второго раза. Первый объявляли на 100 миллионов рублей, но затем липы, которые хотели закупить чиновники, подорожали с 500 тысяч до миллиона рублей. Как объяснял председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко, в России такие деревья не найти, в прошлом году их везли в Петербург из Европы.
В итоге конкурс признали несостоявшимся и объявили новый. Вместо европейских лип решили закупить кустообразные деревья из российского питомника. Они меньше, но и стоимость контракта сократилась до 27 миллионов рублей. Закончить установку сада должны 26 мая.