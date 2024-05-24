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    Липовый сад в кашпо на Синем мосту пошел в рост

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    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга начал «вырастать» временный сад. Только накануне там расставляли кашпо, а сегодня уже растут деревья.

    На Синем мосту вовсю сажают деревья для будущего липового сада в кашпо. Часть саженцев и кустарников уже обрели временный дом, деревья помассивнее еще выгружают. Работают быстро — открыть сад планируется уже ко Дню города.

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    Кашпо для сада возле Мариинского дворца начали устанавливать только накануне: лишь утром 23 мая конкурсная комиссия подвела итоги тендера. Липовый сад, как и в прошлом году, создает Садово-парковое предприятие «Центральное». Других желающих не нашлось.

    Конкурс в этом году провели со второго раза. Первый объявляли на 100 миллионов рублей, но затем липы, которые хотели закупить чиновники, подорожали с 500 тысяч до миллиона рублей. Как объяснял председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко, в России такие деревья не найти, в прошлом году их везли в Петербург из Европы.

    В итоге конкурс признали несостоявшимся и объявили новый. Вместо европейских лип решили закупить кустообразные деревья из российского питомника. Они меньше, но и стоимость контракта сократилась до 27 миллионов рублей. Закончить установку сада должны 26 мая.

    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»

    В документации к конкурсу прописано, что на Синем мосту, где сейчас расположена парковка депутатов, разобьют шесть садов. Для них закупят 104 мелколистные липы, 48 туй разной формы, 565 кустарников, а также рассаду цветов — розы и лаванды. Первый этап контракта рассчитан до 12 июня. В течение следующих месяцев подрядчик должен будет ухаживать за садом. А после 15 октября перевезти и пересадить деревья.

    Год назад на Синем мосту уже разбивали временный липовый сад-трансформер, деревья позже пересадили по различным адресам в Петербурге. В тот раз окончательная стоимость составила 143 млн рублей, а подрядчику, который взял на себя поставку растений, пришлось отсуживать свои деньги в арбитраже.

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    ПетербургЛипыСад
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