Смольный рассчитывает поднять тарифы на коммуналку не более чем на 3,5%

О том, что комитет по тарифам рассчитывает уложиться в эти рамки, 23 августа рассказал глава ведомства Дмитрий Коптин в ходе нулевых чтений городского бюджета. По его словам, именно индекс 103,5% предложен к согласованию.



По данным «Фонтанки», лидером должно стать электричество — 5,1%; горячее водоснабжение и отопление, согласно этим расчетам, подорожают на 3,6%; холодная вода и водоотведение — на 1,7%; газ — на 3%.

Тарифы ЖКХ меняются раз в год, с июля, при этом федеральное правительство устанавливает для каждого региона предельное значение их роста. На 2021 год оно для Петербурга также составило 3,5%. Судя по указанным выше цифрам, отдельные услуги в 2022 году должны дорожать по тому же графику, что и в июле года текущего.