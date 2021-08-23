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Смольный рассчитывает поднять тарифы на коммуналку не более чем на 3,5%

Рост тарифов на коммунальные услуги в Петербурге в июле 2022 года не должен превысить 3,5%. Быстрее прочих будет дорожать электричество.

О том, что комитет по тарифам рассчитывает уложиться в эти рамки, 23 августа рассказал глава ведомства Дмитрий Коптин в ходе нулевых чтений городского бюджета. По его словам, именно индекс 103,5% предложен к согласованию.

По данным «Фонтанки», лидером должно стать электричество — 5,1%; горячее водоснабжение и отопление, согласно этим расчетам, подорожают на 3,6%; холодная вода и водоотведение — на 1,7%; газ — на 3%.

Тарифы ЖКХ меняются раз в год, с июля, при этом федеральное правительство устанавливает для каждого региона предельное значение их роста. На 2021 год оно для Петербурга также составило 3,5%. Судя по указанным выше цифрам, отдельные услуги в 2022 году должны дорожать по тому же графику, что и в июле года текущего.

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Комментарии (4)

261219711
а кап ремонт опять на 50%
Иван 2пырьев
Вангую, сейчас выступят ПЖиВ и потребуют отменить повышение.
Запомните этот твит ))
Piter Russo
Качество оказываемых коммунальных услуг за год на 3,5% не улучшилось... оно как и 10 лет назад остается на одном и том же уровне - в наличие как есть.
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