Открыли краник. Цены на бензин разгоняют инфляцию

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После временного снятия ограничения на экспорт бензина реакция рынка не заставила себя долго ждать. На заправках цены на бензин медленно, но уже поползли вверх, робко прибавляя по 20 копеек за неделю (0,4%) за 1 литр. Еще задорнее откликнулся опт — 10 июня, в первый торговый день недели, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина поднялась в цене сразу на 2%.



Что там со статистикой За неделю с 27 мая по 3 июня, по данным Росстата, бензин марки АИ-92 вырос на 25 копеек, до 52,02 рубля, АИ-95 — на 21 копейку, до 56,74 рубля, АИ-98 — на 19 копеек, до 71,7 руб, дизтопливо — на 13 копеек, до 65,06 рубля.

Казалось бы, 20 копеек — не та разница, из-за которой можно падать в обморок. Но если помнить, что среднестатистический бензобак легковушки вмещает порядка 50 литров, то каждая заправка «под горлышко» за неделю стала дороже на 10 рублей.

Еще любопытнее наблюдать за динамикой с начала года. Так, 9 января Росстат уведомлял, что средняя цена на АИ-92 зафиксировалась на отметке 51,3 рубля. То есть с начала года он прибавил в цене 71 копейку и с 3 июня каждый полный бензобак владельцу обходится в среднем на 35 рублей дороже, чем в начале января. АИ-95 прибавил с начала года еще больше — 85 копеек, АИ-98 — 1,37 рубля. Умножаем на объем бака и получаем, что каждая заправка лишила автовладельца 1 килограмма бананов, или 1 пачки молока, или 100 граммов свинины.



Что с ценами на бирже? На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первый торговый день недели 10 июня цена на бензин увеличилась в среднем на 2%.

Тонна АИ-92 , в сравнении с пятницей, подскочила в цене на 1,73%, до 47,2 тысячи рублей. АИ-95 подорожал на 1,93% — до 53,02 рубля за тонну. Не так сильно вырос в цене дизель — тонна подорожала на 0,59 %, до 60,26 тысячи рублей.

Фото: скриншот с сайта spimex.com Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта spimex.com Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта spimex.com Поделиться Поделиться





И это меньше чем за месяц с момента, когда правительство временно сняло мораторий на экспорт бензина. Правда, говорится в постановлении, опубликованном 20 мая, действие временного запрета на экспорт приостановили лишь до 30 июня, и с 1 июля по 31 августа ограничения снова вступят в силу. Видимо, согласно задумке властей, скопившихся в стране запасов бензина вполне достаточно, чтобы поделиться ими за рубеж и взбодрить затоваренных нефтепереработчиков.

В то же время последняя статистика говорит о том, что объем производства топлива в стране падает. Причины, говоря витиевато, — необходимость ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, внезапно появившаяся в последние месяцы. До недавнего времени Росстат еженедельно отчитывался об объемах произведенного бензина и дизтоплива. Последние данные — за 19 мая. В них — падение производства бензина на 2,5%, солярки — сразу на 9%. После этого власти объявили о том, что прекращают публикацию этой статистики.



Что там на заправках? Реальная картина цен на бензин в Петербурге далека от средневзвешенных показателей Росстата. Так, на заправках «Газпромнефть» АИ-95 с 7 июня продают по 57 рублей за литр. Буквально неделю назад, 31 мая, литр отдавали за 56,8 рубля, еще неделей раньше, 25 мая, за 56,6 рубля. За 1 литр АИ-92 берут сегодня 52,55 рубля, и две недели кряду, одновременно с АИ-95 , он прибавлял в цене по 20 копеек. Дизтопливо с 7 июня отдают по 65,15 рубля за литр, с 31 мая за литр оно приросло на 20 копеек, с 24 мая — на 30 копеек.



Приятнее расценки на заправках «Татнефти»: после очередного подъема цен 3 июня литр АИ-95 здесь стоит 56,19 рубля, хотя еще 15 мая его отдавали за 55,89, на 30 копеек дешевле, а в апреле — по 55,39, такой ценник установили 13 числа.

АИ-92 продают с 3 июня по 51,74 рубля за литр, с 15 мая, как и с 14 апреля, он последовательно прибавил в цене по 30 копеек.



Стоит учесть, что и на внутренний рынок бензин покупают на бирже, и, стало быть, очередной цикл закупки выльется в розницу по ценам еще выше, чем сегодня.

