Открыли краник. Цены на бензин разгоняют инфляцию

После временного снятия ограничения на экспорт бензина реакция рынка не заставила себя долго ждать. На заправках цены на бензин медленно, но уже поползли вверх, робко прибавляя по 20 копеек за неделю (0,4%) за 1 литр. Еще задорнее откликнулся опт — 10 июня, в первый торговый день недели, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина поднялась в цене сразу на 2%.
Что там со статистикой
За неделю с 27 мая по 3 июня, по данным Росстата, бензин марки
Казалось бы, 20 копеек — не та разница, из-за которой можно падать в обморок. Но если помнить, что среднестатистический бензобак легковушки вмещает порядка 50 литров, то каждая заправка «под горлышко» за неделю стала дороже на 10 рублей.
Еще любопытнее наблюдать за динамикой с начала года. Так, 9 января Росстат уведомлял, что средняя цена на
Что с ценами на бирже?
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первый торговый день недели 10 июня цена на бензин увеличилась в среднем на 2%.
Тонна
И это меньше чем за месяц с момента, когда правительство временно сняло мораторий на экспорт бензина. Правда, говорится в постановлении, опубликованном 20 мая, действие временного запрета на экспорт приостановили лишь до 30 июня, и с 1 июля по 31 августа ограничения снова вступят в силу. Видимо, согласно задумке властей, скопившихся в стране запасов бензина вполне достаточно, чтобы поделиться ими за рубеж и взбодрить затоваренных нефтепереработчиков.
В то же время последняя статистика говорит о том, что объем производства топлива в стране падает. Причины, говоря витиевато, — необходимость ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, внезапно появившаяся в последние месяцы. До недавнего времени Росстат еженедельно отчитывался об объемах произведенного бензина и дизтоплива. Последние данные — за 19 мая. В них — падение производства бензина на 2,5%, солярки — сразу на 9%. После этого власти объявили о том, что прекращают публикацию этой статистики.
Что там на заправках?
Реальная картина цен на бензин в Петербурге далека от средневзвешенных показателей Росстата. Так, на заправках «Газпромнефть»
Приятнее расценки на заправках «Татнефти»: после очередного подъема цен 3 июня литр
Стоит учесть, что и на внутренний рынок бензин покупают на бирже, и, стало быть, очередной цикл закупки выльется в розницу по ценам еще выше, чем сегодня.