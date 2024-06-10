Мишустин: работающим пенсионерам не надо будет подавать заявления на индексацию пенсий

Для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам не нужно будет дополнительно подавать какие-либо заявления. Об этом 10 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны», — заявил Михаил Мишустин, комментируя поручение президента РФ по итогам ПМЭФ-2024.

Отмечается, что пенсии работающим пенсионерам начнут индексировать начиная с 1 февраля 2025 года. Это затронет 7 млн 800 тыс. человек, отметил Мишустин. По его словам, такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке, и сегодня важно создать условия, чтобы они могли продолжать трудиться.