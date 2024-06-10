«Еще сбивалки не выросли». Картаполов опроверг информацию о сбитом при помощи США российском самолете А-50

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг заявления американского полковника Розанны Клементе о том, что США причастны к якобы поражению российского самолета
10 июня помощница начальника штаба
«Безбожно врут! Не читайте по утру большевистские газеты, как говорил профессор Преображенский, и не слушайте, что говорят американцы. <...> Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — заявил глава комитета по обороне.
В январе 2024 года в ВСУ заявили о якобы «уничтожении» А-50 и Ил-22 (про последний военкор Александр Коц сказал, что он был «спасен») над Азовским морем. 23 февраля СМИ со ссылкой на украинских военных писали о якобы еще одном сбитом российском самолете
Ранее, 7 июня, над Азовским морем были перехвачены восемь БПЛА, сообщили в Минобороны.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 предназначен для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения, выдачи информации на командные пункты, наведения истребителей-перехватчиков и вывода самолетов фронтовой авиации в район наземных целей при их боевых действиях на малых высотах.