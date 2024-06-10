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    «Еще сбивалки не выросли». Картаполов опроверг информацию о сбитом при помощи США российском самолете А-50

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    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг заявления американского полковника Розанны Клементе о том, что США причастны к якобы поражению российского самолета А-50. Его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали маяк» в понедельник, 10 июня.

    10 июня помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе заявила, что ВСУ использовали ЗРК Patriot для поражения российского военного самолета А-50 над Азовским морем в январе 2024 года. Однако Картаполов опроверг это заявление.

    «Безбожно врут! Не читайте по утру большевистские газеты, как говорил профессор Преображенский, и не слушайте, что говорят американцы. <...> Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли», — заявил глава комитета по обороне.

    В январе 2024 года в ВСУ заявили о якобы «уничтожении» А-50 и Ил-22 (про последний военкор Александр Коц сказал, что он был «спасен») над Азовским морем. 23 февраля СМИ со ссылкой на украинских военных писали о якобы еще одном сбитом российском самолете А-50 над Азовским морем. Вечером того дня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Каневском районе у хутора Трудовая Армения «подтверждено падение одного летательного аппарата». Некоторые Z-военкоры предполагали, что всему виной могла быть работа ЗРК Patriot, другие же видели проблему в «дружественном огне». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

    Ранее, 7 июня, над Азовским морем были перехвачены восемь БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 предназначен для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения, выдачи информации на командные пункты, наведения истребителей-перехватчиков и вывода самолетов фронтовой авиации в район наземных целей при их боевых действиях на малых высотах.

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