«Еще сбивалки не выросли». Картаполов опроверг информацию о сбитом при помощи США российском самолете А-50

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг заявления американского полковника Розанны Клементе о том, что США причастны к якобы поражению российского самолета А-50 . Его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали маяк» в понедельник, 10 июня.



10 июня помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе заявила, что ВСУ использовали ЗРК Patriot для поражения российского военного самолета А-50 над Азовским морем в январе 2024 года. Однако Картаполов опроверг это заявление.

