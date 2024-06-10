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    В каждом 14-м. Инспекторы нашли сверхнормативную жару в петербургском общественном транспорте

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    В мае 2024 года на соблюдение температурного режима в Петербурге проверили 5 239 транспортных средств. Нашли 392 нарушения.

    Цифры 10 июня назвал глава «Организатора перевозок» Денис Усанов на заседании транспортной комиссии ЗакСа. Таким образом, проблемы нашли в 7 % проверенного подвижного состава, предварительная сумма штрафов составит 392 000 рублей.

    На жару в общественном транспорте петербуржцы начали жаловаться с мая, они отмечали неработающие кондиционеры. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по транспорту, кондиционеры, по техническим характеристикам, имеют ряд ограничений в своей работе. В том числе:

    • требуется временной промежуток в 20 мин. с начала запуска двигателя до начала ощутимого охлаждения салона (на 10 градусов ниже окружающей среды);
    • открытие окон и люков пассажирами, открытие дверей на остановках;
    • срабатывание механизма отключения кондиционера при перегреве двигателя.

    При этом сейчас системой кондиционирования воздуха оборудовано 95,4 % городских пассажирских автобусов (2 792 у коммерческих перевозчиков и 1 977 у ГУП «Пассажиравтотранс»). Работоспособность должна проверяться перед выпуском на линию и по возвращении в парк; инспекцию проводит и «Организатор перевозок» — в плановом режиме и по обращениям пассажиров.


    Согласно соцстандарту транспортного обслуживания, температура в салоне должна быть не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов и не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

    Комиссия Законодательного собрания приняла решение рекомендовать комтрансу расширить полномочия контролера-ревизора общественного транспорта, добавив фиксацию неработающих кондиционеров или систем отопления. Подробнее о том, какие еще проблемы депутаты обнаружили в петербургских автобусах и почему перевозчикам не хватает больше тысячи водителей, — читайте здесь.

    В случае нарушения температурного режима (неработающий кондиционер) в автобусах коммерческих перевозчиков граждане могут обращаться в Учреждение по телефону (812) 576–55–55 — прием обращений граждан по работе общественного транспорта. Телефон размещен в «Блоке служебной информации», расположенном рядом с кабиной водителя на всех транспортных средствах, выполняющих пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на территории Санкт-Петербурга.

    Также граждане могут разместить обращение на сайте ГКУ «Организатор перевозок». В случае нарушения температурного режима (неработающий кондиционер) в автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» пассажиры могут обращаться в Предприятие по телефону (812) 458–75–74.

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