При пожаре в драмтеатре Иваново пострадал рабочий

Один человек пострадал при пожаре на крыше драмтеатра в Иваново. Об этом 10 июня сообщает МЧС России.



Госпитализирован рабочий, который участвовал в ремонте кровли Дворца искусств. Ранее никакой информации о пострадавших не поступало.

Спасателям удалось полностью справиться с огнем примерно за час.

«Пожар в Ивановском драмтеатре полностью ликвидирован», — уточнили в официальном telegram-канале МЧС России.

Всего из здания эвакуировали 80 человек. По информации «IvanovoNews», во время ремонта крыши там взорвался газовый баллон. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист.