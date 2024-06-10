    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    755мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.76eur96.69

    При пожаре в драмтеатре Иваново пострадал рабочий

    606
    обсудить

    Один человек пострадал при пожаре на крыше драмтеатра в Иваново. Об этом 10 июня сообщает МЧС России.

    Госпитализирован рабочий, который участвовал в ремонте кровли Дворца искусств. Ранее никакой информации о пострадавших не поступало.

    Спасателям удалось полностью справиться с огнем примерно за час.

    «Пожар в Ивановском драмтеатре полностью ликвидирован», — уточнили в официальном telegram-канале МЧС России.

    Всего из здания эвакуировали 80 человек. По информации «IvanovoNews», во время ремонта крыши там взорвался газовый баллон. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и эксперт-криминалист.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарИваново
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close