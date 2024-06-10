Суд арестовал обвиняемого в нападении на главу АНО «Цифровые платформы»

Измайловский суд заключил под стражу лидера рок-группы «Пасека» Романа Медвёдкина по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы 10 июня.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье на Сиреневом бульваре. Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков сделали замечание пьяным Медвёдкину и его подруге. В результате вспыхнул конфликт, который впоследствии перерос в поножовщину. В ходе ссоры музыкант нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму — не менее 3 ударов.
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Медвёдкину предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вину он не признал, отмечает столичная прокуратура.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года», — сказала собеседница агентства.
Как писала «Фонтанка», Медвёдкин настаивал, что Позняков и Щельцин напали первые и оскорбляли его девушку. Подозреваемого в преступлении задержали спустя несколько часов после трагедии.