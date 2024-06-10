Суд арестовал обвиняемого в нападении на главу АНО «Цифровые платформы»

Измайловский суд заключил под стражу лидера рок-группы «Пасека» Романа Медвёдкина по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы 10 июня.



Инцидент произошел в ночь на воскресенье на Сиреневом бульваре. Глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин и его друг Иван Позняков сделали замечание пьяным Медвёдкину и его подруге. В результате вспыхнул конфликт, который впоследствии перерос в поножовщину. В ходе ссоры музыкант нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму — не менее 3 ударов.

