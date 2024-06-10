The Washington Post: США готовят «беспилотный ад» для КНР в Тайваньском проливе

Военные США готовят «беспилотный ад» в Тайваньском проливе. Об этом 10 июня сообщает The Washington Post со ссылкой на главу Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Сэмюэла Папаро. Так адмирал называл план действий американцев в случае начала военной операции Пекина против острова Тайвань.

Если флот КНР пересечёт 100-мильную зону у Тайваня, Папаро рассчитывает запустить «тысячи беспилотников, включая подводные». В США намерены подготовить дроны уже к 2027 году, когда, согласно их данным, в Пекине могут решиться на операцию против Тайваня.