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    The Washington Post: США готовят «беспилотный ад» для КНР в Тайваньском проливе

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    Военные США готовят «беспилотный ад» в Тайваньском проливе. Об этом 10 июня сообщает The Washington Post со ссылкой на главу Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Сэмюэла Папаро. Так адмирал называл план действий американцев в случае начала военной операции Пекина против острова Тайвань.

    Если флот КНР пересечёт 100-мильную зону у Тайваня, Папаро рассчитывает запустить «тысячи беспилотников, включая подводные». В США намерены подготовить дроны уже к 2027 году, когда, согласно их данным, в Пекине могут решиться на операцию против Тайваня.

    «Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей», — сказал Папаро.

    Как пишет WP, в марте Пентагон завил, что потратит 1 миллиард долларов на программу по созданию множества беспилотных надводных кораблей и воздушных дронов для этой самой миссии.

    Папаро также заявил изданию, что так называемая программа «Репликатор» показывает, что Соединенные Штаты также «извлекают уроки из российско-украинской войны».

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    WPСэмуэл ПапароПентагонТайваньКНРБеспилотники
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