The Washington Post: США готовят «беспилотный ад» для КНР в Тайваньском проливе

Военные США готовят «беспилотный ад» в Тайваньском проливе. Об этом 10 июня сообщает The Washington Post со ссылкой на главу Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Сэмюэла Папаро. Так адмирал называл план действий американцев в случае начала военной операции Пекина против острова Тайвань.
Если флот КНР пересечёт
«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей», — сказал Папаро.
Как пишет WP, в марте Пентагон завил, что потратит 1 миллиард долларов на программу по созданию множества беспилотных надводных кораблей и воздушных дронов для этой самой миссии.
Папаро также заявил изданию, что так называемая программа «Репликатор» показывает, что Соединенные Штаты также «извлекают уроки из российско-украинской войны».