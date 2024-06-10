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    В Приморском парке Победы соберутся блогеры России. Хедлайнером бесплатного концерта станет INSTASAMKA

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    Фото: pixabay.com
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    12 июня в Приморском парке Победы пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Хедлайнер концерта — INSTASAMKA (Дарья Зотова), автор самого популярного трека 2023 года «За деньги да» .

    Также свои хиты исполнят: MONA (Даша Кустовская), ставшая широко известной в 2022 году, в 2023 году она совместно с Бастой написала свой самый известный хит «Худи»; ELMAN, построивший карьеру сольного певца за короткий промежуток времени и основавший собственный лейбл; ADUSHKINA (Екатерина АДушкина), один из самых популярных блогеров подросткового сегмента YouTube; музыкант Тима Акимов и прославившаяся танцевальными видеороликами в «ТикТоке» DJ Luckashyowa (Лиза Лукашева).

    Помимо концерта посетителей «Блогеров России» ждут тематические мастер-классы и автограф-сессии.

    Завершит фестиваль флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Вместе с Петербургом еще в четырех городах — Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге — будет создан флаг Российской Федерации из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек, который участники фестиваля поднимут в небо.

    Начало в 14:00. Вход бесплатный. 0+

    Фестиваль «Блогеры России» проходит с 2018 года. Событие приурочено ко Дню России и Международному дню блогера.

    Фото: pixabay.com

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