«Король и Шут» с тремя альбомами и ANNA ASTI — что слушали петербуржцы в 2023 году

Петербург подтвердил свое название столицы рок-музыки, продемонстрировав в первую очередь любовь к группе «Король и Шут»: помимо того, что их песни слушали чаще всего, так еще и три альбома группы вошли в топ-10, и только среди самых популярных треков их песни заняли 4-е и 6-е место, не попав в тройку лидеров.
Такие данные получили в сервисе «МТС Музыка», проанализировав музыкальные предпочтения петербуржцев в 2023 году. Кстати, Северная столица вошла в пятерку городов, где слушали больше всего музыку в уходящем году.
В топ-10 артистов кроме «Короля и Шута» вошли группы «Кино», ANNA ASTI (ее альбом «Феникс» тоже в тройке самых популярных), «Ленинград», INSTASAMKA, NЮ, Artik & Asti, Zivert, MACAN и группа «Сектор газа». Можно заметить, что слушают жители Петербурга не только русский рок, но и поп- и рэп-музыку (причем как отечественную, так и зарубежную), не забывают о таких направлениях, как дэнс, электроника, альтернатива и русская эстрада.
Самым популярным треком в Петербурге стала композиция «За деньги да» от Instasamka, на втором месте «По барам» от ANNA ASTI, на третьем — «Где прошла ты», которую исполняют «Кравц & Гио Пика».