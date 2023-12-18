«Король и Шут» с тремя альбомами и ANNA ASTI — что слушали петербуржцы в 2023 году

Петербург подтвердил свое название столицы рок-музыки, продемонстрировав в первую очередь любовь к группе «Король и Шут»: помимо того, что их песни слушали чаще всего, так еще и три альбома группы вошли в топ-10, и только среди самых популярных треков их песни заняли 4-е и 6-е место, не попав в тройку лидеров.

Такие данные получили в сервисе «МТС Музыка», проанализировав музыкальные предпочтения петербуржцев в 2023 году. Кстати, Северная столица вошла в пятерку городов, где слушали больше всего музыку в уходящем году.