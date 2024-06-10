Избила нунчаками за сына. Петербурженку, заманившую в квартиру двух детей, отправят лечиться

Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении жительницы города Юлии Акуловой, которая обвинялась в избиении двух детей в своей квартире. Туда она их пригласила на чай и побила в отместку за сына.



«Фонтанка» писала, что 48-летнюю петербурженку задержали после того, как двое мальчиков 10 и 12 лет попали в больницу. По предварительной информации, сын задержанной рассказал ей, как у школы мальчики поставили его на колени, разыгрывали с ним сцены из сериала «Слово пацана» и снимали на видео. Женщина решила разобраться с детьми. 26 декабря прошлого года она пригласила их в квартиру, якобы чтобы попить чаю и поговорить. В итоге мать стала избивать детей нунчаками, угрожать ножом и заливать газом.

