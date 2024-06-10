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    Избила нунчаками за сына. Петербурженку, заманившую в квартиру двух детей, отправят лечиться

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    Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении жительницы города Юлии Акуловой, которая обвинялась в избиении двух детей в своей квартире. Туда она их пригласила на чай и побила в отместку за сына.

    «Фонтанка» писала, что 48-летнюю петербурженку задержали после того, как двое мальчиков 10 и 12 лет попали в больницу. По предварительной информации, сын задержанной рассказал ей, как у школы мальчики поставили его на колени, разыгрывали с ним сцены из сериала «Слово пацана» и снимали на видео. Женщина решила разобраться с детьми. 26 декабря прошлого года она пригласила их в квартиру, якобы чтобы попить чаю и поговорить. В итоге мать стала избивать детей нунчаками, угрожать ножом и заливать газом.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщине вменяли угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ) и незаконное лишение свободы двух несовершеннолетних с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункты «г», «д», «ж» части 2 статьи 127 УК РФ). Сына обвиняемой поместили в социальный приют. Женщина воспитывала его одна. Известно, что она состояла на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

    В итоге суд применил к Акуловой принудительные меры медицинского характера в виде лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь.

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