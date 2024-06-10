Избила нунчаками за сына. Петербурженку, заманившую в квартиру двух детей, отправят лечиться

Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении жительницы города Юлии Акуловой, которая обвинялась в избиении двух детей в своей квартире. Туда она их пригласила на чай и побила в отместку за сына.
«Фонтанка» писала, что
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщине вменяли угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (
В итоге суд применил к Акуловой принудительные меры медицинского характера в виде лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь.