Стало известно, за что школьников били нунчаками в Петербурге. Они ответили за «Слово пацана»

Жительница Центрального района встала на защиту сына после буллинга в школе. Мальчика после этого поместили в социальный приют.



48-летнюю петербурженку задержали после того, как двое мальчиков 10 и 12 лет попали в больницу после «чаепития» в квартире на 4-й Советской улице в Петербурге, стало известно «Фонтанке» 27 декабря.



По предварительной информации, сын задержанной рассказал ей, как его у школы остановили двое мальчиков, поставили на колени, разыгрывали с ним сцены из сериала «Слово пацана» и снимали на видео.

