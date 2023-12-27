Стало известно, за что школьников били нунчаками в Петербурге. Они ответили за «Слово пацана»

Жительница Центрального района встала на защиту сына после буллинга в школе. Мальчика после этого поместили в социальный приют.
48-летнюю петербурженку задержали после того, как двое мальчиков 10 и 12 лет попали в больницу после «чаепития» в квартире на 4-й Советской улице в Петербурге, стало известно «Фонтанке» 27 декабря.
По предварительной информации, сын задержанной рассказал ей, как его у школы остановили двое мальчиков, поставили на колени, разыгрывали с ним сцены из сериала «Слово пацана» и снимали на видео.
Женщина решила разобраться с детьми самостоятельно. По версии следствия, 26 декабря она пригласила обидчиков сына в квартиру, якобы чтобы попить чаю, погреться и поговорить. Там она заперла двери и якобы стала избивать подростков нунчаками, угрожать ножом и заливать газом.
Все происходящее снимал на телефон её сын. На кадрах остались крики «я блатная» и просьбы о пощаде от детей.
Обоих школьников госпитализировали. Сына подозреваемой поместили в социальный приют. Женщина воспитывала его одна. Известно, что она состоит на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.
Два года назад, по данным из открытых источников, ей вменяли побои, но мировой суд вернул материалы составителям. В июне этого года судили за неисполнение распоряжения судебного пристава.
Женщина занимается ремонтом, но, судя по отзывам в Сети, не все заказчики остались довольны её работой.
Теперь она стала фигуранткой уголовного дела по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы».