Плохая мать заманила двоих детей в квартиру в центре Петербурга, избила их нунчаками и распылила в рот газ

СК Петербурга возбудил уголовное дело по двум статьям после госпитализации двоих мальчиков из квартиры в центре Петербурга. У них на телах нашли следы побоев, а также выявили отравление газом.



Как сообщает пресс-служба ведомства 27 декабря, накануне 48-летняя подозреваемая пригласила на чай двоих учащихся начальных классов в квартиру на 4-й Советской улице. Там она, по версии следствия, избила их предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом и прыскала в рот из газового баллончика. В плену дети пробыли около часа.

