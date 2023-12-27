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    Плохая мать заманила двоих детей в квартиру в центре Петербурга, избила их нунчаками и распылила в рот газ

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    СК Петербурга возбудил уголовное дело по двум статьям после госпитализации двоих мальчиков из квартиры в центре Петербурга. У них на телах нашли следы побоев, а также выявили отравление газом.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 27 декабря, накануне 48-летняя подозреваемая пригласила на чай двоих учащихся начальных классов в квартиру на 4-й Советской улице. Там она, по версии следствия, избила их предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом и прыскала в рот из газового баллончика. В плену дети пробыли около часа.

    Женщина задержана. Известно, что она состоит на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

    Дело возбуждено по статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы».

    Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения. Прокуратура Центрального района контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу.

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    НунчакиИзбили детейПохищениеНезаконное лишение свободы
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