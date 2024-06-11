Илон Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих фирмах. Его возмутило обновление iOS

Предприниматель Илон Маск может запретить устройства Apple в своих компаниях из-за интеграции в девайсы нейросети OpenAI. Об этом в понедельник, 10 июня, основатель Tesla и SpaceX написал в соцсети X.com.



«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности», — говорится в посте.



Маск добавил, что посетители, приходящие на территории его компаний, будут обязаны оставлять устройства Apple в специальных хранилищах.



Миллиардер считает, что таким образом Apple передаст данные своих клиентов OpenAI. «Apple не имеет понятия, что на самом деле происходит, когда они передают ваши данные OpenAI. Они продают вас», — уточнил Илон Маск.

