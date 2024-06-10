Apple анонсировала новую операционку iOS 18 и объявила об интеграции ChatGPT

Компания Apple 10 июня анонсировала на Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference) новую операционную систему
В
В приложении «Сообщения» можно будет отвечать любыми эмодзи и использовать разные виды текстов. Станет возможна отложенная отправка.
В iPhone с новой системой появится игровой режим для повышенной производительности. Кроме того,
Apple также продемонстрировала и систему
Стало известно и о начале партнерства с OpenAI. В частности, было объявлено, что Apple интегрирует ChatGPT во все устройства и пользователям не потребуется создавать аккаунт в ChatGPT. Это позволит использовать новые инструменты, включая те, что могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях.
ИИ-функции от Apple будут доступны в
Обновление затронет и Siri. Apple называет 2024 год началом новой эры своего голосового помощника. Новые функции будут включать в себя возможность выполнять действия в приложениях от имени пользователя и улучшенную обработку естественного языка.