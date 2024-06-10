Apple анонсировала новую операционку iOS 18 и объявила об интеграции ChatGPT

Компания Apple 10 июня анонсировала на Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference) новую операционную систему iOS 18 для мобильных устройств и систему VisionOS 2 для системы виртуальной реальности Vision Pro.

В iOS 18 добавили ряд обновленных функций уже существующих приложений и новые функции — к примеру, игровой режим для виджетов и иконок, которые можно будет переместить в любое место на экране. Стала доступна настройка цветовых тем на стартовом экране, обновился центр управления. Любое приложение можно будет отдельно блокировать или скрывать, а разблокировать обратно лишь с помощью пароля или Face ID .



В приложении «Сообщения» можно будет отвечать любыми эмодзи и использовать разные виды текстов. Станет возможна отложенная отправка.



В iPhone с новой системой появится игровой режим для повышенной производительности. Кроме того, iOS 18 позволит пользователям переводить деньги, просто поднеся свои смартфоны друг к другу.



Apple также продемонстрировала и систему VisionOS 2 для Vision Pro: гарнитуре добавили новые жесты, картинку сделали более детализированной и приятной. В числе новых функций: превращение обычных фотографий в имитирующие 3D и поддержка широких экранов Mac для проекции.



Стало известно и о начале партнерства с OpenAI. В частности, было объявлено, что Apple интегрирует ChatGPT во все устройства и пользователям не потребуется создавать аккаунт в ChatGPT. Это позволит использовать новые инструменты, включая те, что могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях.

ИИ-функции от Apple будут доступны в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max , iPad и других устройствах с чипами M1 и новее.

