    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, южн

    753мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.99eur95.64

    Apple анонсировала новую операционку iOS 18 и объявила об интеграции ChatGPT

    1332
    7 комментариев

    Компания Apple 10 июня анонсировала на Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference) новую операционную систему iOS 18 для мобильных устройств и систему VisionOS 2 для системы виртуальной реальности Vision Pro.


    В iOS 18 добавили ряд обновленных функций уже существующих приложений и новые функции — к примеру, игровой режим для виджетов и иконок, которые можно будет переместить в любое место на экране. Стала доступна настройка цветовых тем на стартовом экране, обновился центр управления. Любое приложение можно будет отдельно блокировать или скрывать, а разблокировать обратно лишь с помощью пароля или Face ID.


    В приложении «Сообщения» можно будет отвечать любыми эмодзи и использовать разные виды текстов. Станет возможна отложенная отправка.

    В iPhone с новой системой появится игровой режим для повышенной производительности. Кроме того, iOS 18 позволит пользователям переводить деньги, просто поднеся свои смартфоны друг к другу.


    Apple также продемонстрировала и систему VisionOS 2 для Vision Pro: гарнитуре добавили новые жесты, картинку сделали более детализированной и приятной. В числе новых функций: превращение обычных фотографий в имитирующие 3D и поддержка широких экранов Mac для проекции.

    Стало известно и о начале партнерства с OpenAI. В частности, было объявлено, что Apple интегрирует ChatGPT во все устройства и пользователям не потребуется создавать аккаунт в ChatGPT. Это позволит использовать новые инструменты, включая те, что могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях.

    ИИ-функции от Apple будут доступны в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPad и других устройствах с чипами M1 и новее.

    Обновление затронет и Siri. Apple называет 2024 год началом новой эры своего голосового помощника. Новые функции будут включать в себя возможность выполнять действия в приложениях от имени пользователя и улучшенную обработку естественного языка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ChatGPTApple
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close