За каждый метр почти на 100 рублей больше. В Смольном рассказали, как подорожает коммуналка в 2021-м

Петербуржцам с 1 июля 2021 года придется платить за услуги ЖКХ в среднем на 95 рублей больше на один кв. метр. Такие расчеты 22 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» озвучила советник председателя комитета по тарифам Ирина Бугославская.
«Если говорить в рублевом эквиваленте, то человек, который занимает социальную норму площади жилья (25 кв. метров. — Прим. Ред.), будет иметь прирост платежа за жилищные услуги примерно 30 рублей на квадратный метр, а прирост за коммунальные услуги составит в расчете на эту площадь примерно 65 рублей», — отметила Бугославская. Таким образом, суммарно услуги ЖКХ подорожают минимум на 95 рублей на кв. метр.
Напомним, с июля 2021 года предельный рост платы за коммунальные услуги в Петербурге составит 3,3%. «Фонтанка» подробно рассказывала, как изменится каждый тариф.
Предельный индекс роста тарифов в июле текущего года составил 3,5%. На фоне коронавируса федеральное правительство ввело мораторий на начисление пеней и штрафов за неоплату услуг ЖКХ; после этого собираемость платежей резко упала. Позже возникла и идея заморозить тарифы, однако в правительстве назвали это популизмом.