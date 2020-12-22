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За каждый метр почти на 100 рублей больше. В Смольном рассказали, как подорожает коммуналка в 2021-м

Петербуржцам с 1 июля 2021 года придется платить за услуги ЖКХ в среднем на 95 рублей больше на один кв. метр. Такие расчеты 22 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» озвучила советник председателя комитета по тарифам Ирина Бугославская.

«Если говорить в рублевом эквиваленте, то человек, который занимает социальную норму площади жилья (25 кв. метров. — Прим. Ред.), будет иметь прирост платежа за жилищные услуги примерно 30 рублей на квадратный метр, а прирост за коммунальные услуги составит в расчете на эту площадь примерно 65 рублей», — отметила Бугославская. Таким образом, суммарно услуги ЖКХ подорожают минимум на 95 рублей на кв. метр.

Напомним, с июля 2021 года предельный рост платы за коммунальные услуги в Петербурге составит 3,3%. «Фонтанка» подробно рассказывала, как изменится каждый тариф.

Предельный индекс роста тарифов в июле текущего года составил 3,5%. На фоне коронавируса федеральное правительство ввело мораторий на начисление пеней и штрафов за неоплату услуг ЖКХ; после этого собираемость платежей резко упала. Позже возникла и идея заморозить тарифы, однако в правительстве назвали это популизмом.

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Комментарии (58)

муматор
это значит, что с социальной нормы в 25 квадратов рост составит 2500 рублей на человека в месяц! Однако! Чемодан, вокзал, домой!
K_Lutsky
Короче там всего на 100р похоже, а не за каждый метр. Чего-то она перепутала
Dodo70
"...30 рублей на КВАДРАТНЫЙ МЕТР, а прирост за коммунальные услуги составит в расчете на ЭТУ ПЛОЩАДЬ примерно 65 рублей" - вроде как 65 рублей не на квадрат, а на всю площадь - 25 квадратов. Тогда всего на квадрат будет 30+65/25=32,6 рубля за метр. Хотя, конечно, всё равно много выходит.
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