За каждый метр почти на 100 рублей больше. В Смольном рассказали, как подорожает коммуналка в 2021-м

Петербуржцам с 1 июля 2021 года придется платить за услуги ЖКХ в среднем на 95 рублей больше на один кв. метр. Такие расчеты 22 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» озвучила советник председателя комитета по тарифам Ирина Бугославская.



«Если говорить в рублевом эквиваленте, то человек, который занимает социальную норму площади жилья (25 кв. метров. — Прим. Ред.), будет иметь прирост платежа за жилищные услуги примерно 30 рублей на квадратный метр, а прирост за коммунальные услуги составит в расчете на эту площадь примерно 65 рублей», — отметила Бугославская. Таким образом, суммарно услуги ЖКХ подорожают минимум на 95 рублей на кв. метр.