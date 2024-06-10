МЧС: с начала лета на водоемах в России погибли 178 человек

С начала лета на водоемах России произошло уже 200 происшествий, в которых погибли 178 человек, 42 человека спасены. Такие данные приводит 10 июня МЧС РФ.



Уточняется, что при авариях с маломерными судами погибли 43 человека. Основная причина смертельных случаев на воде — пренебрежение спасательными средствами, плавание в непогоду, неправильное размещение в лодках людей и грузов.

При купании опаснее всего перегрев и алкоголь.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала о недавней гибели семилетнего ребёнка в пожарном водоёме в деревне Оранжерейка во Всеволожском районе. Приехавший на дачу к родным мальчик играл без присмотра взрослых и свалился в пруд. Его вытащили из воды без сознания, реанимировать дошкольника не удалось.