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    МЧС: с начала лета на водоемах в России погибли 178 человек

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    С начала лета на водоемах России произошло уже 200 происшествий, в которых погибли 178 человек, 42 человека спасены. Такие данные приводит 10 июня МЧС РФ.

    Уточняется, что при авариях с маломерными судами погибли 43 человека. Основная причина смертельных случаев на воде — пренебрежение спасательными средствами, плавание в непогоду, неправильное размещение в лодках людей и грузов.

    При купании опаснее всего перегрев и алкоголь.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала о недавней гибели семилетнего ребёнка в пожарном водоёме в деревне Оранжерейка во Всеволожском районе. Приехавший на дачу к родным мальчик играл без присмотра взрослых и свалился в пруд. Его вытащили из воды без сознания, реанимировать дошкольника не удалось.

    Ранее четырёхлетний ребёнок утонул в Выборгском районе Ленобласти. Мальчик упал в воду, когда кормил гусей на пруду. Мать отвлеклась всего на несколько минут.

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