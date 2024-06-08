Реклама

    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    757мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.76eur96.69
    Реклама

    Уголовное дело возбуждено после гибели детсадовца из Петербурга в Ленобласти. Он утонул, скатившись с песка

    3810
    7 комментариев

    Следственный комитет Ленобласти возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребёнка в пожарном водоёме во Всеволожском районе. Приехавший на дачу к родным мальчик играл у воды без присмотра взрослых. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 июня.

    Семилетнего воспитанника петербургского детсада в бессознательном состоянии вытащили из пруда в деревне Оранжерейка немногим позже девяти часов вечера 6 июня. Реанимировать его не удалось.

    По данным «Фонтанки», мальчик рос в полной, благополучной семье сотрудника областного правительства. Как сообщили в СК Ленобласти, ребёнок находился в гостях на даче у своих бабушки и дедушки. Удалось установить, что 6 июня он вместе с другом играл у водоёма без присмотра взрослых. Скатившись с горы складируемого на берегу песка, мальчик утонул.

    Следственный комитет в очередной раз призывает родителей обучить детей элементарным правилам безопасного поведения и объяснить, чем могут обернуться игры у воды без взрослых. «Большинство несчастных случаев с участием детей происходит вследствие купания без присмотра взрослых», — сообщают в ведомстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 7

    Потёртый русский08 Июн 2024 в 15:37
    Маленький мальчик на стройке играл…
    +0−0
    y. l. g. 78708 Июн 2024 в 15:30
    А потом топят за многодетность. За одним уследить сложно бывает. Когда была высокая рождаемость, всегда была высокая детская смертность, родители работали, дети были сами по себе, а постарше тоже работали.
    +1−0
    Дядя Бо08 Июн 2024 в 14:56
    Семилетний детсадовец. (с). Вундеркинд?
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close