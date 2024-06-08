Уголовное дело возбуждено после гибели детсадовца из Петербурга в Ленобласти. Он утонул, скатившись с песка

Следственный комитет Ленобласти возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребёнка в пожарном водоёме во Всеволожском районе. Приехавший на дачу к родным мальчик играл у воды без присмотра взрослых. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 июня.



Семилетнего воспитанника петербургского детсада в бессознательном состоянии вытащили из пруда в деревне Оранжерейка немногим позже девяти часов вечера 6 июня. Реанимировать его не удалось.



По данным «Фонтанки», мальчик рос в полной, благополучной семье сотрудника областного правительства. Как сообщили в СК Ленобласти, ребёнок находился в гостях на даче у своих бабушки и дедушки. Удалось установить, что 6 июня он вместе с другом играл у водоёма без присмотра взрослых. Скатившись с горы складируемого на берегу песка, мальчик утонул.

