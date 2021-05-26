ФАС предложила ввести в России эталонные тарифы на тепло

Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой ввести в России эталонные тарифы на теплоснабжение. Предполагается, что проект соответствующего постановления правительства РФ будет опубликован уже в июне. Меру намерены вводить постепенно: пилоты в нескольких регионах могут запустить с 1 июля 2022 года.



«Они (эталоны. — Прим. ред.) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — цитируют заместителя главы ФАС Виталия Королёва 26 мая «Известия».

