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ФАС предложила ввести в России эталонные тарифы на тепло

Эталонные тарифы на теплоснабжение могут ввести в российских регионах с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой ввести в России эталонные тарифы на теплоснабжение. Предполагается, что проект соответствующего постановления правительства РФ будет опубликован уже в июне. Меру намерены вводить постепенно: пилоты в нескольких регионах могут запустить с 1 июля 2022 года.

«Они (эталоны. — Прим. ред.) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — цитируют заместителя главы ФАС Виталия Королёва 26 мая «Известия».

В антимонопольной службе полагают, что предложенная мера позволит предотвратить рост тарифов на теплоснабжение в России.

В настоящий момент тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расценки основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать. Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности.

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Комментарии (5)

Maik5
Давно порядок надо навести.
nuga
Как обосновать бешенный рост тарифов?Обозвать их эталонными.
Zuz3
что-то мне это напомнило...одинаковые цены по стране...нееее...показалось
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