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    Кино

    Александр Сокуров открывает мастерскую в Ереванском государственном институте театра и кино

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    Режиссер Александр Сокуров в сентябре 2024 года откроет авторскую мастерскую в магистратуре Ереванского государственного института театра и кино. Информация об этом появилась 10 июня в соцсетях учебного заведения.

    «Это уникальная возможность для развития армянского авторского кино», — говорится в сообщении. Подробности планируется сообщить позднее.

    Александр Сокуров ранее набирал мастерские в Нальчике (оттуда мировую известность обрели Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Кира Коваленко, Малика Мусаева, Александр Золотухин) и в Петербурге (один из ее выпускников — Сергей Кальварский).

    Ранее последний фильм Александра Сокурова, «Сказка», не получил прокатного удостоверения Министерства культуры и был выпущен онлайн.

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