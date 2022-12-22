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    «Волнами»: чем интересен дебют выпускника петербургской мастерской Александра Сокурова

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    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей Кальварский
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей КальварскийФото: «Пример интонации»
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    В начале декабря выпускники петербургского курса Александра Сокурова защитили в Институте кино и телевидения свои дипломные работы. Из всех представленных фильмов до проката, пусть и ограниченного, пока добрался только один — «Волнами» Сергея Кальварского. В нём два звукооператора отправляются записывать интершумы в Забайкалье для кинохроники про ГУЛАГ. Их цель — доехать до Мраморного ущелья, где находятся остатки лагеря, но вдруг звуки мертвенной местности вокруг них оживают, и они записывают не то, что ожидали.

    В скором поезде, несущемся через сибирский лес, едут киношники Иван и Александр. На их лицах, ландшафт которых показан долгим крупным планом, нет особого воодушевления. У них это командировка для съёмок «какого-то очередного фильма». Через узкую форточку Иван вглядывается в пейзаж. Над рельсами возникает двойная экспозиция с образами преследующего прошлого, нарастающее гудение времени. На этом стыке реального и визионерского начинается роуд-муви по исторической памяти.

    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей Кальварский
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей КальварскийФото: «Пример интонации»
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    Обозначенный прокатчиками жанр «мистической драмы» как будто предполагает разрешение некой интриги, звукового трюка с неожиданным появлением голосов в оставленном ущелье, но фильм быстро расправляется с ожиданиями. После немногословных разговоров главных героев по приезде они замолкают, и, вооружившись звукозаписывающей техникой, отправляются в почти лишённое нарративности блуждание. Звуки начинают жить самостоятельно, и на передний план выходит документальное всматривание в зернистую перспективу леса, ветхие колокольни и туманные овраги. Монохромное изображение иногда плавно переходит в цветное, подчеркивая разнородность зон, через которые проходят герои. Прерывистый монтажный ритм первой части фильма — в медленные панорамирования, наблюдающие за «ритуальными» движениями героев.

    Создаётся пограничное пространство, в котором образ, само изображение будто бы становится больше сконструированного контекста размышления о судьбах Родины. Этот, возможно, интуитивный сдвиг в фильме молодого автора делает его хорошим примером использования приёмов структурного кино,— в центре внимания которого форма и сама материя фильма.

    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей Кальварский
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей КальварскийФото: «Пример интонации»
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    Конечно, Кальварский по общему духу следует за мастером, выбрав историческую рамку трудовых лагерей и населив фильм различными призраками. Но ученическое освоение «сокуровского канона» не приводит к тотальному следованию ему, оставляя много пространства свободы.

    Помощь в обретении собственного голоса — большое педагогическое достижение Сокурова. Как и в своей прошлой знаменитой мастерской из Нальчика, из которой вышли Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда»), Кира Коваленко («Софичка», «Разжимая кулаки»), Владимир Битоков («Мама, я дома») и другие, уже ставшие известными, авторы, режиссер объединяет вокруг себя совершенно разных молодых людей, обучает их ремеслу, насмотренности, но старается сохранить самобытность, найти свои корни и видение. Как говорил режиссер выпускникам своих мастерских: «Важно держать путь к самому себе».

    В фильме, конечно, есть спорные моменты, и ближе к концу они становятся более заметны: отрывистые монологи главного героя, проговоренные актёрским голосом, кажутся излишними, а некоторые композиционные приёмы неестественными, — когда между документальными съёмками натуры актёры входят и становятся между берёзками в симпатичный и идеально выстроенный кадр.

    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей Кальварский
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей КальварскийФото: «Пример интонации»
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    Хотя в этом метании и нетерпеливости есть стремление режиссёрского поиска, что редко можно почувствовать, смотря картины, идущие сейчас в кино. И в первую очередь это очень красивый фильм, который стоит увидеть, и, хочется думать, он станет предвестником появления в прокате ряда других интересных работ выпускников мастерской.

    Последний показ в Петербурге пройдет 24 декабря в Каро Варшавский экспресс. За расписанием сеансов можно следить на сайте прокатчика Cineticle.

    Саша Зубковский, специально для «Фонтанки.ру»

    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей Кальварский
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей КальварскийФото: «Пример интонации»
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей Кальварский
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей КальварскийФото: «Пример интонации»
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей Кальварский
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей КальварскийФото: «Пример интонации»
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей Кальварский
    кадр из фильма «Волнами», реж. Сергей КальварскийФото: «Пример интонации»

    © Фонтанка.Ру

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