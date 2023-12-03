«Сказка» может стать последним фильмом Александра Сокурова. Причина — запрет Минкульта

Александр Сокуров предположил, что его профессиональная карьера закончена из-за того, что Министерство культуры запретило к показу его последний фильм. Об этом режиссер заявил порталу NEWS.ru 3 декабря.



«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате, завершилась», — цитирует портал Александра Сокурова.

Фильм «Сказка» о загробной жизни Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля был показан в Петербурге летом 2023 года на международном кинофестивале «Пример интонации» в «Севкабель Порту». Все желающие попасть на сеанс не смогли уместиться в одном большом зале. В середине октября стало известно, что Министерство культуры отказало «Сказке» в выдаче прокатного удостоверения. В качестве причины в уведомлении об отказе указаны «иные определенные федеральными законами случаи». 3 декабря фильм Сокурова «Сказка» был выложен на YouTube-канале Ксении Собчак — «Осторожно: Собчак».