    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, сев

    760мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.76eur97.91

    «Сказка» может стать последним фильмом Александра Сокурова. Причина — запрет Минкульта

    2094
    37 комментариев

    Александр Сокуров предположил, что его профессиональная карьера закончена из-за того, что Министерство культуры запретило к показу его последний фильм. Об этом режиссер заявил порталу NEWS.ru 3 декабря.

    «Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате, завершилась», — цитирует портал Александра Сокурова.

    Фильм «Сказка» о загробной жизни Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля был показан в Петербурге летом 2023 года на международном кинофестивале «Пример интонации» в «Севкабель Порту». Все желающие попасть на сеанс не смогли уместиться в одном большом зале. В середине октября стало известно, что Министерство культуры отказало «Сказке» в выдаче прокатного удостоверения. В качестве причины в уведомлении об отказе указаны «иные определенные федеральными законами случаи». 3 декабря фильм Сокурова «Сказка» был выложен на YouTube-канале Ксении Собчак — «Осторожно: Собчак».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр Сокуров
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 37

    Гость03 Дек 2023 в 20:56
    4 часа назад выложили на Рутрекере, будем смотреть.......

    "Одному российскому фильму 2022 года суждено остаться в истории и это будет «Сказка» Александра Сокурова.

    Как уверяет сам Сокуров, «Сказка» — его последняя картина. Это делает особенно символичной премьеру в Локарно, где когда-то в разгар перестройки увенчали «Бронзовым леопардом» сокуровский дебют — пролежавший много лет на полке и лишь чудом не уничтоженный «Одинокий голос человека».

    В первой же сцене «Сказки» Сталин встает из гроба: затекли руки и ноги, надоело валяться, а умирать он не собирается. Неподалеку лежит и стонет Иисус — у него вечно все болит, но сил встать нет. Диктатор же жив, бодр, полон планов, как и Гитлер, Муссолини и Черчилль, его товарищи по загробному миру.
    Христос не в состоянии ничего поделать, ему остается лишь надеяться, что Отец со всем разберется. Но Бог скрыт за гигантской, нечеловеческого размера дверью, которая иногда приоткрывается буквально на несколько секунд....."
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close