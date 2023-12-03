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    Кино

    Фильм «Сказка» Александра Сокурова, которому отказали в прокатном удостоверении, выложили в Сети

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    Фильм «Сказка», снятый Александром Сокуровым в 2022 году, 3 декабря появился в Сети. Лента, показ которой отменили на фестивале в Москве, а затем не дали ей прокатного удостоверения в Министерстве культуры, появился на YouTube-канале Ксении Собчак — «Осторожно: Собчак».

    Фильм о загробной жизни Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля выложен вместе с дискуссией о нем, в которой приняли участие режиссер Андрей Смирнов, обозреватель «Коммерсанта» и автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников, режиссер Константин Богомолов и другие. Она была записана на закрытом кинопоказе, организованном 19 ноября в Москве.

    В Петербурге показ фильма «Сказка» успешно состоялся летом 2023 года на международном кинофестивале «Пример интонации» в «Севкабель Порту», все желающие попасть на сеанс не смогли уместиться в одном большом зале.

    Ранее в телеграм-канале Ксении Собчак появился документ, которым Александру Сокурову сообщалось об отказе в прокатном удостоверении на фильм. В своем ответе чиновники ссылались на подпункт «ж» пункта 18 правил выдачи прокатного удостоверения. В нем говорится, что удостоверение не выдается «в иных определенных федеральными законами случаях».

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