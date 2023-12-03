Фильм «Сказка» Александра Сокурова, которому отказали в прокатном удостоверении, выложили в Сети

Фильм «Сказка», снятый Александром Сокуровым в 2022 году, 3 декабря появился в Сети. Лента, показ которой отменили на фестивале в Москве, а затем не дали ей прокатного удостоверения в Министерстве культуры, появился на YouTube-канале Ксении Собчак — «Осторожно: Собчак».



Фильм о загробной жизни Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля выложен вместе с дискуссией о нем, в которой приняли участие режиссер Андрей Смирнов, обозреватель «Коммерсанта» и автор книг о Владимире Путине Андрей Колесников, режиссер Константин Богомолов и другие. Она была записана на закрытом кинопоказе, организованном 19 ноября в Москве.

