Собчак опубликовала отказ минкульта Сокурову в прокатном удостоверении фильму «Сказка»

В телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» 14 октября появился скриншот документа Министерства культуры, в котором директор департамента кинематографии и цифрового развития Давиденко уведомляет Александра Сокурова об отказе в выдаче его фильму «Сказка» — на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи — прокатного удостоверения. Подлинность документа «Фонтанке» подтвердили близкие к Сокурову люди.
Что характерно, в своем решении чиновник ссылается на пункт с не проясняющей причины формулировкой — что прокатное удостоверение не выдается «в иных определенных федеральными законами случаях».
Ранее своими опасениями, что прокатное удостоверение фильму выдано не будет, делился сам Сокуров — когда его фильм «Сказка» сняли с показа на фестивале «КАРО.Арт» в Москве, пообещав людям вернуть деньги за билеты (для показа картин на международных фестивалях прокатное удостоверение не требуется). Тогда режиссер предположил, что после этого ему будет отказано в прокатном удостоверении, а затем будет введен и негласный запрет на предыдущие его работы.
В Министерстве культуры проигнорировали многочисленные вопросы журналистов о причинах запрета показа картины «Сказка».