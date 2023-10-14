Собчак опубликовала отказ минкульта Сокурову в прокатном удостоверении фильму «Сказка»

В телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» 14 октября появился скриншот документа Министерства культуры, в котором директор департамента кинематографии и цифрового развития Давиденко уведомляет Александра Сокурова об отказе в выдаче его фильму «Сказка» — на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи — прокатного удостоверения. Подлинность документа «Фонтанке» подтвердили близкие к Сокурову люди.



Что характерно, в своем решении чиновник ссылается на пункт с не проясняющей причины формулировкой — что прокатное удостоверение не выдается «в иных определенных федеральными законами случаях».

