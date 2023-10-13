Александр Сокуров рассказал о запрете показа своего фильма «Сказка»

Режиссер Александр Сокуров 13 октября рассказал о поступившей к нему информации о запрете показа его фильма «Сказка», который должен был состояться 15 октября на международном фестивале «КАРО.Арт» в Москве. О том, что соответствующее распоряжение якобы отдал минкульт, говорится в посте в телеграм-канале Сокурова.



«Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки, — продолжил мастер и поделился опасениями: — Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь. Очевидно, впереди отказ на выдачу «Сказке» прокатного удостоверения».