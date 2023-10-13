Александр Сокуров рассказал о запрете показа своего фильма «Сказка»

Режиссер Александр Сокуров 13 октября рассказал о поступившей к нему информации о запрете показа его фильма «Сказка», который должен был состояться 15 октября на международном фестивале «КАРО.Арт» в Москве. О том, что соответствующее распоряжение якобы отдал минкульт, говорится в посте в телеграм-канале Сокурова.
«Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки, — продолжил мастер и поделился опасениями: — Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь. Очевидно, впереди отказ на выдачу «Сказке» прокатного удостоверения».
Режиссер предположил, что может в скором времени столкнуться с негласным запретом показа всех своих кинематографических работ, и заявил о своем протесте против «нарушения его конституционного права свободного общения его произведений с соотечественниками».
Фильм «Сказка» — самый новый в фильмографии Александра Сокурова — уже был показан в Петербурге на кинофестивале «Пример интонации» в «Севкабель Порту» в июне 2023 года. Фильм, стилистически входящий в область визуального искусства разных жанров, а не в чистом виде кино, основан на документальных съемках Сталина, Черчилля, Муссолини и Гитлера. В сокуровском сюжете они, общаясь, находятся в вечном ожидании своей очереди у врат к Богу.
«Фонтанка» запросила комментарий Министерства культуры.