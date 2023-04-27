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    Кино

    Петербург увидит «Сказку» Сокурова — последнюю картину мастера покажут в «Севкабель Порту»

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    Стала известна часть программы международного кинофестиваля «Пример интонации», что запланирован на 1–4 июня в «Севкабель Порту». В частности, среди лент-участниц зарубежных кинофестивалей 2022–2023 (Канны, Роттердам, Берлин) будет представлена новая картина главы фонда «Пример интонации» Александра Сокурова — «Сказка».

    «Фонтанка» неоднократно писала о судьбе этой ленты. Сам режиссер, анонсируя фильм, говорил, что он удивит зрителей. Представить впервые «Сказку» планировалось на Каннском кинофестивале, однако после с форумом режиссер разошелся — из-за их позиции в отношении фильма ученицы Сокурова, Малики Мусаевой, «Клетка ищет птицу», которую на французском форуме показывать не стали. Сокуров говорил о том, что судьба «Сказки» в России неизвестна, не было ясности, кто возьмется показывать картину. За последние месяцы «Сказку» посмотрели на кинофестивалях в Италии, Португалии, Нидерландах, Иране, Греции, Таиланде, Японии и не только.

    В Петербурге на фестивале «Пример интонации» можно будет посмотреть не только «Сказку» Сокурова, герои которой — Гитлер, Сталин, Муссолини и Черчилль — оказываются вместе в монохромном чистилище, но и фильм «Клетка ищет птицу» Мусаевой, «Снегирь» Бориса Хлебникова и многие другие работы.

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    Александр СокуровСказкаКинофестивальФильмПремьера
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