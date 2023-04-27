Петербург увидит «Сказку» Сокурова — последнюю картину мастера покажут в «Севкабель Порту»

Стала известна часть программы международного кинофестиваля «Пример интонации», что запланирован на 1–4 июня в «Севкабель Порту». В частности, среди лент-участниц зарубежных кинофестивалей 2022–2023 (Канны, Роттердам, Берлин) будет представлена новая картина главы фонда «Пример интонации» Александра Сокурова — «Сказка».



«Фонтанка» неоднократно писала о судьбе этой ленты. Сам режиссер, анонсируя фильм, говорил, что он удивит зрителей. Представить впервые «Сказку» планировалось на Каннском кинофестивале, однако после с форумом режиссер разошелся — из-за их позиции в отношении фильма ученицы Сокурова, Малики Мусаевой, «Клетка ищет птицу», которую на французском форуме показывать не стали. Сокуров говорил о том, что судьба «Сказки» в России неизвестна, не было ясности, кто возьмется показывать картину. За последние месяцы «Сказку» посмотрели на кинофестивалях в Италии, Португалии, Нидерландах, Иране, Греции, Таиланде, Японии и не только.

