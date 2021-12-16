«Уверен, что вы этого явно не ожидаете». Александр Сокуров рассказал «Фонтанке» о своем новом фильме

Кинорежиссер Александр Сокуров 16 декабря на открытии своей выставки на «Ленфильме» рассказал корреспонденту «Фонтанке» о новом фильме, над которым сейчас работает.

«То, что я вижу сейчас (экспозицию, подготовленную на киностудии — прим.ред.), дает силы для того, чтобы приготовиться к выпуску нового фильма, который в январе мы уже сможем предъявить фестивальным отборочным комиссиям», — сказал он после осмотра экспозиции, занявшей несколько залов киностудии.

«Этот фильм называется «Сказка», — поделился режиссер. — Это сказочная история, фантастическая, — жанр абсолютно новый для меня, — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование».



На каких фестивалях картину планируется представить, мастер не пояснил, добавив, что это решают его продюсеры, а сам он не участвует в принятии таких решений.

«Я думаю, что нам удалось создать серьезный, большой фильм, и залогом тому является труд моих молодых коллег, — сказал Сокуров. — У меня очень молодая группа вся. И я думаю, что главное на этом этапе моей жизни и того, что происходит со мной и вокруг меня, — фильм создать. А что будет с ним дальше — все в руках божьих. Фильм мы создаем, завершаем работу, и впереди новый фильм».

Режиссер пояснил, что в настоящее время его команда готовится к перезаписи и сведению звука.

«Монтаж, изображение, озвучание — практически все закончено», — пояснил режиссер.

Когда картину можно будет увидеть в России — пока неизвестно.

«Это будет зависеть от многих факторов, и от моей судьбы в том числе. Поэтому не могу сказать», — признал Сокуров.

Лента рассчитана на показ в кинотеатрах.

«Это фильм, который длится час двадцать, он недлинный, — рассказал режиссер. — Первая версия была длиннее, мы подсократили, подужали его. Потому что я считаю, что фильмы с серьезным замыслом не должны быть длинными и утомительными».



Назвать исполнителей главных ролей мастер не согласился, добавив, однако, что там «много персонажей и много хорошей актерской работы». При этом актеры в фильме снимались только зарубежные.

«Это фильм — копродукция всех тех людей, которые поддерживают меня, помогают мне, — ответил он на вопрос «Фонтанки», является ли картина копродукцией нескольких стран, включая Россию. — Я не решился просить денег на этот фильм у государства, поэтому этот фильм сделан весь на то, что нам помогали с разных сторон частные лица. Фильм со сложным, очень сложным технологическим исполнением. Такого технологического исполнения, наверное, пока еще не было. Будем ждать, как это будет воспринято профессионалами и зрителями».

Говоря про уникальность этой ленты, Сокуров отметил особенность изображения. Но раскрыть даже то, черно-белой ли будет картина или цветной, — отказался.

«Не представляйте ничего, вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете», — пообещал он.

