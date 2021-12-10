«Не нравится мне эта продажная морда!» Рамзан Кадыров раскритиковал выступление режиссера Сокурова на встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление режиссера Александра Сокурова на встрече Владимира Путина с членами СПЧ «нарушением прав человека» и отработкой «американской идеи развала России». Об этом 10 декабря он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров посоветовал Сокурову прочесть новейшую историю Чеченской Республики и напомнил, что ее жители решили быть в составе РФ 23 марта 2003 года во время референдума.

«Во второй раз на миллионном митинге в Грозном наш народ уже в открытую подтвердил свое желание связать будущее с Россией. А тут, видите ли, Сокуров послушал парочку человек, задержанных за экстремизм, и решил донести это до Владимира Владимировича, перебивая речь президента как базарная тетка», — гласит запись, опубликованная в мессенджере.