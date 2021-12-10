«Не нравится мне эта продажная морда!» Рамзан Кадыров раскритиковал выступление режиссера Сокурова на встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление режиссера Александра Сокурова на встрече Владимира Путина с членами СПЧ «нарушением прав человека» и отработкой «американской идеи развала России». Об этом 10 декабря он заявил в своем Telegram-канале.
Кадыров посоветовал Сокурову прочесть новейшую историю Чеченской Республики и напомнил, что ее жители решили быть в составе РФ 23 марта 2003 года во время референдума.
«Во второй раз на миллионном митинге в Грозном наш народ уже в открытую подтвердил свое желание связать будущее с Россией. А тут, видите ли, Сокуров послушал парочку человек, задержанных за экстремизм, и решил донести это до Владимира Владимировича, перебивая речь президента как базарная тетка», — гласит запись, опубликованная в мессенджере.
По словам Кадырова, попытка режиссера представить Чечню как отдельное государство «не стоит и выеденного яйца», а субъект был и будет частью России.
«На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!» — подытожил глава Чечни.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Сокурову не грозит арест после высказываний об устройстве России. Глава РФ, по его словам, относится к нему «очень по-доброму».
Накануне, 9 декабря, во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека у Владимира Путина возник спор с членом СПЧ Александром Сокуровым. Полемику вызвали высказывания режиссера об устройстве страны. В частности, он обратил внимание на межнациональные конфликты, территориальные претензии, а также предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России.