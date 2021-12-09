На встрече с СПЧ Путин вступил в спор с режиссером Сокуровым об устройстве России

Во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин вступил в полемику с членом Совета, режиссером Александром Сокуровым. Спор касался устройства государства, 9 декабря сообщило РИА Новости, ссылаясь на члена СПЧ Кирилла Кабанова.



«Президент спокойно реагировал, очень четко и практически каждое выступление давал достаточно серьезный расклад. Он анализировал. C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика…, он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России. На самом деле полемика очень интересная, она правильная, потому что Сокуров высказал свои мысли по устройству России. Но президент сказал, что, когда мы ставим такой вопрос, надо быть аккуратным. Поскольку нужно учитывать специфику и многонациональность нашей страны», — сказал собеседник издания.