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На встрече с СПЧ Путин вступил в спор с режиссером Сокуровым об устройстве России

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Во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин вступил в полемику с членом Совета, режиссером Александром Сокуровым. Спор касался устройства государства, 9 декабря сообщило РИА Новости, ссылаясь на члена СПЧ Кирилла Кабанова.

«Президент спокойно реагировал, очень четко и практически каждое выступление давал достаточно серьезный расклад. Он анализировал. C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика…, он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России. На самом деле полемика очень интересная, она правильная, потому что Сокуров высказал свои мысли по устройству России. Но президент сказал, что, когда мы ставим такой вопрос, надо быть аккуратным. Поскольку нужно учитывать специфику и многонациональность нашей страны», — сказал собеседник издания.

Ранее «Фонтанка» писала, что Путин не считает необходимым держать в СИЗО ректора Шанинки профессора Сергея Зуева. Об этом глава государства сообщил во время встречи с членами СПЧ.

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Комментарии (5)

Mimic
Какой молодец.
А то ведь Сокурову было совсем невдомек, что нужно учитывать специфику. Хорошо, что и нам об этом сообщили, а то бы и сами так в неведении пребывали.
Igor_VS
У Байды и специфика и многонациональность покруче. Аргументы надо находить посерьезней.
266857122
Как трогательно!!!
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