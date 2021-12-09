Путин заявил, что не видит необходимости держать в СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Во время встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым держать в СИЗО ректора «Шанинки» профессора Сергея Зуева. Об этом 9 декабря сообщила «Новая газета», ссылаясь на члена Совета и автора медиа Леонида Никитинского.



«Не вижу необходимости держать его за решеткой», — сказал президент в ответ на выступление члена СПЧ Николая Сванидзе.

Такой ответ, по словам обозревателя «Новой», был озвучен после перерыва во встрече Путина с СПЧ. Федеральное телевидение не транслировало эту часть беседы.