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Путин заявил, что не видит необходимости держать в СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева

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Во время встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что не считает необходимым держать в СИЗО ректора «Шанинки» профессора Сергея Зуева. Об этом 9 декабря сообщила «Новая газета», ссылаясь на члена Совета и автора медиа Леонида Никитинского.

«Не вижу необходимости держать его за решеткой», — сказал президент в ответ на выступление члена СПЧ Николая Сванидзе.

Такой ответ, по словам обозревателя «Новой», был озвучен после перерыва во встрече Путина с СПЧ. Федеральное телевидение не транслировало эту часть беседы.

«Фонтанка» писала, что 9 ноября Мосгорсуд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева в СИЗО. Ранее профессор неоднократно жаловался на плохое самочувствие и гипертонические кризы. До этого стало известно, что его задержали прямо на больничной койке.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Зуева обвиняют в изъятии более 21 миллиона рублей.

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Комментарии (9)

Igor_VS
Бастрыкин конечно очень независимый человек. Ну прямо таки не возьмет звонок от Пу. Да и русский народный он понимает.
Редиcка
Никто не догадался спросить про Навального, надо ли держать его в тюрьме.
261844081
А пытать можно? Про Пшеничного ничего не слышно, хотя в СПб погиб и вроде как каждый день эти все граждане работают неприрывно
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