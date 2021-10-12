МВД: Ректор «Шанинки» задержан по подозрению в хищении 21 млн рублей

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев задержан по делу экс-вице-президента Сбербанка, бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом 12 октября официально заявили в столичном ГУ МВД.
В полиции уточнили, что Зуева допросили в качестве подозреваемого по делу о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По этому же делу ранее были задержаны бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова и исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее друг Зуева, бывший член Агентства стратегических инициатив Петр Щедровицкий рассказал, что задерживали ректора «Шанинки», когда он лежал в больнице с гипертоническим кризом. Об этих обстоятельствах в релизе МВД не сообщается.