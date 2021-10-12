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МВД: Ректор «Шанинки» задержан по подозрению в хищении 21 млн рублей

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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев задержан по делу экс-вице-президента Сбербанка, бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом 12 октября официально заявили в столичном ГУ МВД.

В полиции уточнили, что Зуева допросили в качестве подозреваемого по делу о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». По этому же делу ранее были задержаны бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова и исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее друг Зуева, бывший член Агентства стратегических инициатив Петр Щедровицкий рассказал, что задерживали ректора «Шанинки», когда он лежал в больнице с гипертоническим кризом. Об этих обстоятельствах в релизе МВД не сообщается.

Бывшая вице-президент Сбербанка и экс замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего». 1 октября её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. Вину Марина Ракова не признает.

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Комментарии (2)

266081655
Новости феодального государства....
SU LUX INN
какой Позор! снова Власти развернули террор против Думающих людей, против Интеллигенции, имеющей Свое мнение! хотят приручить, заставить ходить по Струнке, жить на одну зарплату!
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