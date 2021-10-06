Как сообщили «Фонтанке» в среду в пресс-службе банка, с 4 октября Марина Ракова больше не является сотрудником финансовой организации. Она занимала пост вице-президента.
Утром 6 октября СМИ сообщили о задержании Раковой. Она дает показания в ГСУ МВД столицы.
Подозреваемая в мошенничестве Марина Ракова больше не является сотрудницей Сбербанка
Сбербанк уволил вице-президента Марину Ракову, которая подозревается в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования.
Как сообщили «Фонтанке» в среду в пресс-службе банка, с 4 октября Марина Ракова больше не является сотрудником финансовой организации. Она занимала пост вице-президента.
Экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 миллионов рублей. Сама она скрылась — не приехала на очередной допрос в следственный департамент МВД и была объявлена в розыск. Но суд успел арестовать управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и ещё двоих предполагаемых соучастников. Их также подозревают в мошенничестве.