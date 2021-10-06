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Подозреваемая в мошенничестве Марина Ракова больше не является сотрудницей Сбербанка

Сбербанк уволил вице-президента Марину Ракову, которая подозревается в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования.

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Как сообщили «Фонтанке» в среду в пресс-службе банка, с 4 октября Марина Ракова больше не является сотрудником финансовой организации. Она занимала пост вице-президента.

Утром 6 октября СМИ сообщили о задержании Раковой. Она дает показания в ГСУ МВД столицы.

Экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 миллионов рублей. Сама она скрылась — не приехала на очередной допрос в следственный департамент МВД и была объявлена в розыск. Но суд успел арестовать управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и ещё двоих предполагаемых соучастников. Их также подозревают в мошенничестве.

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Комментарии (6)

Komarinsk2019
Биография у неё мутная... то ли закончила Бауманку, то ли отчислили... автор каких то теорем в планиметрии, что как вообще? После Бауманки с почему-то работала кассиром в магазине. Брала кредиты , имела проблемы с приставами... потом бац - и пошло поехало: фонды, контракты, учредитель там, учредитель сям...
chip1
Симпатичная женщина, даже красивая, 99% , что обвинения в мошенничестве и травля есть ни что иное как месть влиятельного околопутинского паренька, потому как в среде в которой она вращалась 150 млн рублей это карманная мелочь.
Skazochny
идеальный депутат
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