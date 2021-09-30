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Суд в Москве арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака

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Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и еще двоих соучастников. Их подозревают в мошенничестве.

Зак пробудет под стражей до 28 ноября, сообщили 30 сентября в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, аналогичную меру пресечения избрали в отношении управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и Кристины Крючковой — юрисконсульта и преподавателя РАНХиГС.

Все трое имеют отношение к уголовному делу экс-замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Всем фигурантам вменяют преступления, предусмотренные четвертой частью 159 статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Фонтанка» писала, что экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела. Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 миллионов рублей.

По данным РИА Новости, в уголовном деле Марины Раковой присутствует российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка). Ранее ее привлекли в качестве подрядчика для реализации государственных контрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

По предварительным данным, находясь в должности заместителя главы Министерства просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором она занимала должность гендиректора. Согласно проведенной экспертизе, отчеты по проводимым научным исследованиям были сфальсифицированы: ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные Шанинкой, при этом средства на эти цели были выплачены безосновательно.

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Комментарии (6)

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«Храните деньги в сберкассе, если они у вас есть». Милославский
nuga
Ракова скрылась,не пришла на допрос,её разыскивают,она слишком много знает.
Свободу Лёхе!
Напишите, пожалуйста, когда уже пора бежать к Зимнему и.., защищать ли его или же - атаковать! )
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