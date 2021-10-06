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РИА: Вице-президент Сбербанка, экс-замминистра Ракова задержана. И уже дает показания

Вице-президента Сбербанка Марину Ракову задержали после объявления в федеральный розыск

Информацию подтвердили в МВД.

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РИА Новости сообщает о задержании вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую ранее объявили в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает агентство 6 октября, она уже доставлена в главное следственное управление МВД столицы и дает показания.

Эту информацию чуть позже подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В начале октября Ракову объявили в розыск — после возбуждения дела о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования она пропала с радаров следствия. И не явилась на допрос. Были подозрения, что женщина могла не только спешно покинуть столицу, но и добраться до Украины.

Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 миллионов рублей. Сама она скрылась — не приехала на очередной допрос в следственный департамент МВД. Но суд успел арестовать управляющего директора Сбербанка Евгения Зака и ещё двоих предполагаемых соучастников. Их подозревают в мошенничестве.

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Комментарии (15)

266323227
походу сбер не на свою поляну влез, пот популярно ему и дали понять, что он не прав. тут, как по мне, чистая политика и подковерные игрища
260671581
А чем гражданка Ракова занималась после того как её отчислили из Бауманки и до 2014 года?
Anatoly_spb
Еще одна "жертва рыжыма"! ))
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