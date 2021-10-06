РИА: Вице-президент Сбербанка, экс-замминистра Ракова задержана. И уже дает показания

РИА Новости сообщает о задержании вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую ранее объявили в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает агентство 6 октября, она уже доставлена в главное следственное управление МВД столицы и дает показания.
Эту информацию чуть позже подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В начале октября Ракову объявили в розыск — после возбуждения дела о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования она пропала с радаров следствия. И не явилась на допрос. Были подозрения, что женщина могла не только спешно покинуть столицу, но и добраться до Украины.