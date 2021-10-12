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Друг ректора Шанинки: Зуева задержали, когда он лежал в больнице с гипертоническим кризом

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Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева задержали, когда он лежал в больнице с гипертоническим кризом. Об этом 12 октября написал в Facebook бывший член Агентства стратегических инициатив и друг задержанного Петр Щедровицкий.

Он отметил, что «немолодого и не очень здорового» человека допрашивали более 30 часов. А забирали Зуева из больницы «с давлением 200».

«В течение многих лет Сергей Эдуардович самоотверженно занимается педагогической деятельностью. Он дал путевку в жизнь сотням, а может быть и тысячам специалистов в области социальных наук, управления культурными учреждениями и социальными проектами. Сегодня не только доброе имя, но и жизнь Сергея Эдуардовича находится в опасности», — написал Щедровицкий.

По данным «Медузы»* (выполняет в РФ функции СМИ-иноагента), Зуева задержали накануне по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджетных средств. Источники издания рассказали, что ректору изберут меру пресечения. В вузе отказались от комментариев, но добавили, что Шанинка сотрудничает со следствием по делу Раковой.

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Марину Ракову задержали 6 октября, когда она сама явилась в ГСУ МВД столицы, после того как была объявлена в розыск.

Бывшая вице-президент Сбербанка и бывшая замминистра просвещения стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего». 1 октября её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. Вину Марина Ракова не признает.

*Признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
подавился, небось, Деньгами ворованными!
07A
Ничего, именем Зуева назовут улицу в Мурино или газовоз!
dimas062
Какой бедный... когда в схемах деньги пилил наверно так не переживал... "Он дал путевку в жизнь сотням, а может быть и тысячам специалистам в области социальных наук, управления культурными учреждениями и социальными проектами." - и где эти "социальные проекты", реализованные тысячами специалистов?
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