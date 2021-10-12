Друг ректора Шанинки: Зуева задержали, когда он лежал в больнице с гипертоническим кризом

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева задержали, когда он лежал в больнице с гипертоническим кризом. Об этом 12 октября написал в Facebook бывший член Агентства стратегических инициатив и друг задержанного Петр Щедровицкий.

Он отметил, что «немолодого и не очень здорового» человека допрашивали более 30 часов. А забирали Зуева из больницы «с давлением 200».

«В течение многих лет Сергей Эдуардович самоотверженно занимается педагогической деятельностью. Он дал путевку в жизнь сотням, а может быть и тысячам специалистов в области социальных наук, управления культурными учреждениями и социальными проектами. Сегодня не только доброе имя, но и жизнь Сергея Эдуардовича находится в опасности», — написал Щедровицкий.

