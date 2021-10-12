«Медуза»*: Ректор Шанинки задержан по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Задержан ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев. Об этом 12 октября сообщает «Медуза»* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источники.
По данным издания, Зуев задержан по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджетных средств. Источники «Медузы» рассказали, что ректору изберут меру пресечения.
В вузе отказались от комментариев, но добавили, что Шанинка сотрудничает со следствием по делу Раковой.
*признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом