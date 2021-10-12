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«Медуза»*: Ректор Шанинки задержан по делу экс-замминистра просвещения Раковой

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Задержан ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев. Об этом 12 октября сообщает «Медуза»* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источники.

По данным издания, Зуев задержан по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджетных средств. Источники «Медузы» рассказали, что ректору изберут меру пресечения.

В вузе отказались от комментариев, но добавили, что Шанинка сотрудничает со следствием по делу Раковой.

*признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом

Марину Ракову задержали 6 октября, когда она сама явилась в ГСУ МВД столицы, которое ранее объявило её в розыск.

Бывшая вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».

1 октября её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента.

Свою вину Марина Ракова не признает.

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