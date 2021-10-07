Экс замминистра просвещения, бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова не признаёт свою вину по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на московскую Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) сообщает в четверг, 7 октября, «Интерфакс».

«Ракова сказала, что не признает (вину) и от следствия не скрывалась», — цитирует агентство собеседника в ОНК.

Фото: cкриншот YouTube / JsonTV Поделиться Поделиться







В настоящее время задержанная находится в изоляторе временного содержания ГУВД Москвы на Петровке, сообщила член ОНК Ольга Дружинина.



«Ракова не имеет претензий к условиям содержания или к работе следственной группы», — сказала член Общественной наблюдательной комиссии столицы.

Накануне стало известно о допросе Раковой, которую уволили из Сбербанка после новостей об уголовном преследовании. В среду же Тверской суд Москвы санкционировал арест предполагаемого гражданского супруга экс-замминистра Артура Стеценко. По версии следователей, мужчина был фиктивно трудоустроен благодаря связям с Раковой.

«В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях», — заявили в МВД.

Уголовное дело против Стеценко и Раковой было возбуждено в конце сентября по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по заявлению руководства ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Фигурантам грозит до 10 лет заключения. Раковой вменяют хищение более 50 млн рублей и подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году.



Отмечалось, что на посту замглавы министерства Ракова пролоббировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором она же занимала пост гендиректора. Средства пошли на госконтракты по федеральному проекту «Учитель будущего». В качестве подрядчика привлекли российско-британский частный вуз «Шанинка» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Экспертиза выявила фальсификацию отчётов.

После обысков в конце сентября сообщалось, что Ракова скрылась, бежать ей якобы помог гражданин Украины. Экс-замминистра была объявлена в розыск. 6 октября в МВД заявили о задержании Марины Раковой.

По этому делу ранее были арестованы управляющий директор Сбербанка Евгений Зак и ещё двое предполагаемых соучастников.

