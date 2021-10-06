Мужа экс-замминистра просвещения Раковой подозревают в хищении 9 млн рублей

3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просит.ь, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.



На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.



Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789



Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.