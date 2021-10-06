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Мужа экс-замминистра просвещения Раковой подозревают в хищении 9 млн рублей

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Следствие просит арестовать Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой, подозреваемого в мошенничестве. Об этом 6 октября сообщает МВД Медиа.

«По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда [«Фонд новых форм развития образования»] Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях», — говорится в сообщении.

В конце сентября стало известно, что экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 млн рублей. После обысков она скрылась от правоохранительных органов и была задержана только 6 октября.

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Комментарии (11)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просит.ь, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
nuga
СМИ его раньше называли любовником,теперь повысили в должности до мужа.
пазузу
спер-дайте им эти деньги вместо еды. пусть жрет и радуется. самая диета. и фитнеса не надо.
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