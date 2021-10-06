Мужа экс-замминистра просвещения Раковой подозревают в хищении 9 млн рублей

Следствие просит арестовать Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой, подозреваемого в мошенничестве. Об этом 6 октября сообщает МВД Медиа.
«По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда [«Фонд новых форм развития образования»] Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях», — говорится в сообщении.
В конце сентября стало известно, что экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, на сумму более 150 млн рублей. После обысков она скрылась от правоохранительных органов и была задержана только 6 октября.