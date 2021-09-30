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Экс-замминистра, вице-президент Сбербанка Ракова скрылась после обысков

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Бывшая замминистра просвещения, занимавшая в последнее время пост вице-президента Сбербанка Марина Ракова скрывается от следствия. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства уточнил, что Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны, не явилась на работу и покинула свое место жительства. По предварительной информации, из страны она не уезжала и скрывается в московском регионе.

Ранее сообщалось, что обыски по делу о мошенничестве с госконтрактами прошли не только у самой экс-замминистра, но и у её окружения.

Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Её, по данным РИА Новости, не задерживали, меру пресечения ей не избирали. В банке уточнили, что дело не связано с деятельностью организации.

По словам источника агентства, Ракова на посту замглавы министерства пролоббировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором она же занимала пост гендиректора. Средства пошли на госконтракты по федеральному проекту «Учитель будущего». В качестве подрядчика привлекли российско-британский частный вуз «Шанинка» (Московская высшая школа социальных и экономических наук). Экспертиза выявила фальсификацию отчётов.

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Комментарии (15)

SERGEY111
Она уже там где надо - ходит по Меркадоне и вертит в руках бутылек Конде де Сируэло урожая 2006 года .
266186220
Ищите теперь на Мальдивских островах.........
Serg_I
Да-да, и с организацией "сбербанк" всё это совсем не связано! Наверняка причина произошедшего - в "ротации" женских кадров сбера, пришли работать дамы помоложе, которым пока всё сходит с... домыслите, с чего!
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