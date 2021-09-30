Экс-замминистра, вице-президент Сбербанка Ракова скрылась после обысков

Бывшая замминистра просвещения, занимавшая в последнее время пост вице-президента Сбербанка Марина Ракова скрывается от следствия. Об этом 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.



Собеседник агентства уточнил, что Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны, не явилась на работу и покинула свое место жительства. По предварительной информации, из страны она не уезжала и скрывается в московском регионе.



Ранее сообщалось, что обыски по делу о мошенничестве с госконтрактами прошли не только у самой экс-замминистра, но и у её окружения.

