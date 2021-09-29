Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Ей вменяют хищение более 50 млн рублей, сообщает 29 сентября РИА Новости со ссылкой на источник.



Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году, уточнил собеседник издания.



По данным информагентства, во вторник, 28 сентября, у нее дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка прошли обыски. При этом в банке уточнили, что дело не связано с деятельностью организации.

