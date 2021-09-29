Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Ей вменяют хищение более 50 млн рублей, сообщает 29 сентября РИА Новости со ссылкой на источник.
Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году, уточнил собеседник издания.
По данным информагентства, во вторник, 28 сентября, у нее дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка прошли обыски. При этом в банке уточнили, что дело не связано с деятельностью организации.
Как сообщил источник РИА Новости, Ракова, будучи на посту заместителя министра просвещения РФ, «пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту "Учитель будущего"». Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям».
Отмечается, что, согласно пункту 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), Раковой может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф на сумму до миллиона рублей.
Ракова занимала пост замминистра просвещения с октября 2018-го по март 2020 года. После ухода с должности она была назначена вице-президентом Сбербанка, где курирует работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».