«Об этом и речи быть не может». Песков заверил, что арест Сокурову не грозит

Режиссеру Александру Сокурову не грозит арест после высказываний об устройстве России в споре с Владимиром Путиным. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».



Ранее Сокуров допустил, что может быть арестован. «Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия», — сказал он изданию «Подъем» в ответ на вопрос об обвинениях в призыве к нарушению территориальной целостности.