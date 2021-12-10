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«Об этом и речи быть не может». Песков заверил, что арест Сокурову не грозит

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Режиссеру Александру Сокурову не грозит арест после высказываний об устройстве России в споре с Владимиром Путиным. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Сокуров допустил, что может быть арестован. «Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия», — сказал он изданию «Подъем» в ответ на вопрос об обвинениях в призыве к нарушению территориальной целостности.

Напомним, накануне во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека у Владимира Путина возник спор с членом СПЧ Александром Сокуровым. Полемику вызвали высказывания режиссера об устройстве страны. В частности, режиссер обратил внимание на межнациональные конфликты, территориальные претензии, а также предложил «отпустить» тех, кто не хочет жить в составе России.

Путин назвал выступление Сокурова «манифестом из проблем и страхов». «Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — сказал ему в ответ глава государства. Сокуров же подчеркнул, что хотел предложить думать. В Кремле заявили, что режиссер «проявил непрофессионализм» в споре с президентом.

Подробнее о споре президента с режиссером читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

Teo Piter
Я вас знаю давно, ооочень давнооо…
Valer_Kulik
Раз говорит не посадят, надо готовить тревожный чемоданчик.
kоt-obormot
Обидели недошпану из подворотни - раз табаки так разгавкался.
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