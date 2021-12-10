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Песков заявил, что Сокуров проявил непрофессионализм в споре с Путиным

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Режиссер Александр Сокуров допустил непрофессиональные высказывания при обсуждении «деликатных тем» с Владимиром Путиным, что вызвало жесткую реакцию президента. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. <…> Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», – цитирует Пескова издание Daily Storm.

«Фонтанка» сообщала, что накануне во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека у Владимира Путина возник спор с членом СПЧ Александром Сокуровым. Полемику вызвали высказывания режиссера об устройстве России. Как пишет РИА Новости, он предложил «отпустить» регионы, которые не хотят быть в составе РФ. «Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?», – сказал ему в ответ глава государства. Сокуров заявил, что он хочет предложить думать.

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Комментарии (6)

aprahka
Петрушка опять опозорился?
Antuan Rokanten
Сокуров, наверное, один из немногих из СПЧ, кто действительно является патриотом России. Уважение этому человеку.
Modest_5e4ce41f7533b
Субординации никто не отменял.
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