Песков заявил, что Сокуров проявил непрофессионализм в споре с Путиным

Режиссер Александр Сокуров допустил непрофессиональные высказывания при обсуждении «деликатных тем» с Владимиром Путиным, что вызвало жесткую реакцию президента. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. <…> Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», – цитирует Пескова издание Daily Storm.
«Фонтанка» сообщала, что накануне во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека у Владимира Путина возник спор с членом СПЧ Александром Сокуровым. Полемику вызвали высказывания режиссера об устройстве России. Как пишет РИА Новости, он предложил «отпустить» регионы, которые не хотят быть в составе РФ. «Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?», – сказал ему в ответ глава государства. Сокуров заявил, что он хочет предложить думать.