Вышел трейлер картины Александра Сокурова «Сказка», и он вас удивит

На сайте Кинофестиваля в Локарно появился трейлер нового фильма Александра Сокурова «Сказка». Минутный ролик из сменяющих друг друга кадров, отсылающих к кинохронике, всемирной истории изобразительного искусства и кино, создает ужасающую картину — в конце 2021 года режиссер рассказывал «Фонтанке», что лента представляет собой фантастическую историю о временах Второй мировой войны.
«Это чистая сказка, выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование», — заверил тогда режиссер. На момент беседы фильм был практически смонтирован и озвучен, в январе его планировалось представить отборочным комиссиям фестивалей.
Эпиграфом и послесловием к картине-коллажу стала цитата из Минеи — богослужебной книги, содержащей тексты изменяемых молитвословий: «Сатану удавил еси Божественными, страстотерпче, жилами болезней твоих».
Прокатная судьба картины в России неизвестна. Ранее Сокуров планировал провести премьеру фильма на Каннском или Венецианском кинофестивалях, однако от этого отказался. Теперь премьера фильма пройдет в первой половине августа.