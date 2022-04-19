Сокуров передумал показывать новый фильм в Каннах

Александр Сокуров не планирует везти свой новый фильм в Канны. Об этом он рассказал радиоточке НСН, сообщила 18 апреля Национальная служба новостей.
Свое решение он объяснил несовпадением стилистики фильма с тем кино, которое обычно принимает участие в фестивале.
«Фильм «Сказка» — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — приводит издание слова режиссера.
Ранее СМИ сообщали о том, что Александр Сокуров готовится отправлять фильм на конкурс во Францию. Только 30 марта он сообщал, что вносит последние правки в фильм для кинофестиваля. Почему режиссер поменял свое решение, остается неизвестным.
Ранее Александр Сокуров рассказал «Фонтанке» о своем новом фильме. Он назвал его новым для себя художественным поступком. «Это сказочная история, фантастическая, жанр абсолютно новый для меня, о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, выдумка», — сказал режиссер.
Свой новый фильм «Сказка» он создал полностью на частные средства.
Администрация Каннского кинофестиваля 1 марта выступила с заявлением, в котором сообщила: российские делегации не ждут на фестивале в мае 2022 года. Однако работы отдельных российских режиссеров жюри фестиваля было готово включить в конкурсный показ. Так в основной конкурс попал фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», он рассказывает о супруге великого композитора Антонине Милюковой, которая сходит с ума из-за нескладывающихся отношений с мужем.