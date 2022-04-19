Сокуров передумал показывать новый фильм в Каннах

Александр Сокуров не планирует везти свой новый фильм в Канны. Об этом он рассказал радиоточке НСН, сообщила 18 апреля Национальная служба новостей.



Свое решение он объяснил несовпадением стилистики фильма с тем кино, которое обычно принимает участие в фестивале.



«Фильм «Сказка» — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — приводит издание слова режиссера.



Ранее СМИ сообщали о том, что Александр Сокуров готовится отправлять фильм на конкурс во Францию. Только 30 марта он сообщал, что вносит последние правки в фильм для кинофестиваля. Почему режиссер поменял свое решение, остается неизвестным.

