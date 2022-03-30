Сокуров подаст свой новый фильм «Сказка» на Каннский кинофестиваль

«Мы завершаем последние правки в перезапись фильма и <...> будем отправлять [заявку на участие в отборе на Каннский кинофестиваль], — сказал Сокуров изданию. — В пятницу мы, наверное, закончим все поправки по звуку. Наверное, мы это сделаем в выходные дни или в начале той недели».

Александр Сокуров подаст заявку на участие своего нового фильма в Каннском кинофестивале. Об этом режиссер сообщил ТАСС 30 марта.

Ранее режиссер рассказал «Фонтанке», что свой новый фильм он создал полностью на частные средства. Сокуров отметил, что «Сказка» — его творческий эксперимент и подобных картин он раньше не снимал. Подробности сюжета и имена исполнителей главных ролей держатся в тайне.



«Не представляйте ничего, вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете», — обещал он «Фонтанке».



Также о новой картине известно, что ее продюсером стал Николай Янкин, работавший над полнометражными картинами учеников Сокурова, — «Теснотой» Кантемира Балагова, «Глубокими реками» Владимира Битокова, «Софичкой» Киры Коваленко.



В начале марта администрация Каннского кинофестиваля выступила с заявлением, в котором сообщила: официальные российские делегации не ждут на фестивале в мае 2022 года. Однако отдельных российских режиссеров бойкотировать не будут.

