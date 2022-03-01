Каннский кинофестиваль не примет российскую делегацию

Администрация Каннского кинофестиваля 1 марта выступила с заявлением, в котором сообщила: российские делегации не ждут на фестивале в мае 2022 года.



«Поскольку мир поражен тяжелым кризисом, при котором часть Европы оказалась в состоянии войны, Каннский кинофестиваль желает поддержать народ Украины, — говорится в сообщении, которое проводит Variety. — Как бы скромно это ни звучало, мы присоединяемся к тем, кто выступает против этой неприемлемой ситуации и осуждает позицию России и ее лидеров».



В заявлении сказано, что российские делегации и лица, связанные с российским правительством, примут только в том случае, если война закончится на условиях, которые удовлетворят украинский народ.

