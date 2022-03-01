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Каннский кинофестиваль не примет российскую делегацию

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Администрация Каннского кинофестиваля 1 марта выступила с заявлением, в котором сообщила: российские делегации не ждут на фестивале в мае 2022 года.

«Поскольку мир поражен тяжелым кризисом, при котором часть Европы оказалась в состоянии войны, Каннский кинофестиваль желает поддержать народ Украины, — говорится в сообщении, которое проводит Variety. — Как бы скромно это ни звучало, мы присоединяемся к тем, кто выступает против этой неприемлемой ситуации и осуждает позицию России и ее лидеров».

В заявлении сказано, что российские делегации и лица, связанные с российским правительством, примут только в том случае, если война закончится на условиях, которые удовлетворят украинский народ.

Ранее 1 марта стало известно, что крупнейшие кинокомпании останавливают выход своих картин в российский прокат, а Netflix останавливает работу над российскими проектами.

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Комментарии (7)

Денеб
Ещё теснее.... сплотимся вокргу вождя?
267188598
Бояться услышать правду от приезжих.
виноватобама
теперь даже если ты против войны, тебе никуда не пустят, хотя только уехать на запад, отказаться от гражданства, здесь не дадут снимать то кино, которое сделает наших людей умнее, добрее. наступили самые тёмные времена
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